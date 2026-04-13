У червні на команду чекають контрольні матчі, на час яких у Реброва формально триватиме контракт. Але, за інформацією інсайдера Ігоря Циганика, керувати "синьо-жовтими" нинішній коуч все ж не буде.
Що вирішили в УАФ про тренера збірної України?
Циганик говорить, що в УАФ створили декілька чатів обговорення, куди не запросили Сергій Реброва.
Ребров не залишиться головним тренером збірної. Але це не рішення УАФ — це рішення самого Реброва. Вже вирішується, хто тренуватиме команду. Головне прізвище — Маркевич,
– заявив журналіст.
При цьому ситуація з тим, що угода Сергія Реброва чинна до кінця липня, створює для асоціації певні труднощі. Розглядається дещо дивне рішення щодо товариських матчів у червні.
Створюється така схема, що до кінця червневого збору збірну може тренувати Олег Лужний, а потім він передасть повноваження Маркевичу. Нині це обговорюється саме так,
– додав інсайд Циганик.
В УАФ нібито насправді хотіли б запросити тренувати головну команду італійця Андреа Мальдеру, який працював у тренерському штабі Андрія Шевченка. Але на заваді стає те, як була завершена співпраця зі спеціалістом та іншими помічниками нинішнього президента асоціації.
Що відомо про відставку Реброва і призначення Маркевича?
- Сам Сергій Ребров у спілкуванні із журналістами відмовлявся оголосити про відставку після провалу відбору на чемпіонат світу.
- Інсайдер Віктор Вацко стверджував, що наставник не хоче залишати посаду, вважає свою роботу задовільною і готовий до підписання нового контракту – навіть на менш вигідних фінансових умовах.
- Мирон Маркевич вже тренував збірну України упродовж чотирьох матчів у 2010 році і пішов у відставку через скандал між ФФУ та Металістом щодо договірного матчу. Він єдиний тренер в історії "синьо-жовтих", який не зазнав жодної поразки.