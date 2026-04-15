Чвертьфінальна стадія турніру подарувала одразу кілька гучних протистоянь і несподіваних результатів. У підсумку боротьбу за трофей продовжують парижани та "матрацники", повідомляє 24 Канал.

Хто першим вийшов в 1/2 Ліги чемпіонів?

Парі Сен-Жермен впевнено здолав свого суперника у двоматчевому протистоянні, продемонструвавши потужну гру в атаці та надійність у захисті. В обох зустрічах ПСЖ переміг Ліверпуль з рахунком 2:0.

Своєю чергою Атлетіко Мадрид вкотре довів, що є одним із найнебезпечніших кубкових бійців Європи. Команда Дієго Сімеоне витримала складне протистояння з Барселоною та вирвала путівку до півфіналу.

Хоча у другому матчі каталонці мали шанс перевернути гру, забивши два швидкі голи. Однак м'яч Лукмана ще до перерви відновив перевагу Атлетіко. Сьогодні "матрацники" поступилися 1:2, але за сумою двох матчів крокують далі.

Всі пари півфіналу Ліги чемпіонів

Суперником ПСЖ у півфіналі буде переможець пари Реал – Баварія. Атлетіко зустрінеться з сильнішим у протистоянні Спортінга та Арсенала.

У першому матчі Баварія на виїзді перемогла Реал з рахунком 2:1, а лондонський Арсенал мінімально переміг португальський клуб.

Перші поєдинки 1/2 Ліги чемпіонів відбудуться 28 та 29 квітня.