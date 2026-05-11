30 травня на "Пушкаш Арені" в Будапешті фанати побачать одну з найгарячіших афіш останніх років. Для Арсенала це шанс стерти біль 2006-го, а для ПСЖ – можливість захистити титул і остаточно закріпитися серед європейської еліти, передає 24 Канал.

Чого очікувати від Арсенала?

Команда Мікеля Артети видала проривний сезон і дісталася свого першого фіналу ЛЧ із 2006 року після перемоги над Атлетіко. "Каноніри" досі не програвали у нинішній єврокампанії, а їхня організованість, пресинг і баланс у центрі поля роблять Арсенал надзвичайно незручним суперником навіть для чинного чемпіона.

Особлива увага буде прикута до Букайо Саки, Мартіна Едегора та Деклана Райса — саме ця трійка здатна визначити долю фіналу. Для клубу це не просто матч, а шанс уписати себе в історію назавжди.

ПСЖ іде за безсмертям: Дембеле, Кварацхелія та чемпіонська впевненість

Парижани підходять до фіналу в статусі чинного переможця турніру та з однією з найнебезпечніших атак Європи. Усман Дембеле, Хвіча Кварацхелія та Вітінья стали символами нового ПСЖ Луїса Енріке – менш залежного від суперзірок, але значно ціліснішого.

Французький гранд уже пережив справжнє випробування у півфіналі проти Баварії, вигравши драматичне протистояння 6:5 за сумою двох матчів. Тепер ПСЖ стоїть за крок від того, щоб не просто виграти, а створити династію. Усе це обіцяє фінал, де ставки будуть захмарними, а права на помилку – нуль.