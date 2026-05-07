Успіхи французького ПСЖ у Лізі чемпіонів змушують українських вболівальників регулярно спостерігати за виступами росіянина Матвєя Сафонова. У трансляціях його прізвище не називають, а 24 Канал розібрався, як знущання перетворилось у ігнорування.

Коли Сафонов став проблемою?

Ще торік у серпні, коли ПСЖ підписав Іллю Забарного, очікувалось, що російський голкіпер не залишиться у клубі надовго. За інформацією багатьох ЗМІ, однією з вимог українця при переході до французького клубу був продаж росіянина.

Паралельно офіційний сайт ПСЖ оголосив про придбання воротаря Лілля Люки Шевальє, який мав замінити проданого у Манчестер Сіті італійця Джанлуїджи Доннарумму.

Люка Шевальє став гравцем ПСЖ у серпні 2025 року / Фото: PSG.fr

Але із завершенням трансферного вікна представник країни-агресорки залишився у французькій столиці. Тривалий час саме Шевальє виходив у стартовому складі парижан, а росіянин у першій половині сезону з’явився в офіційних матчах лише чотири рази.

Саме останній поєдинок 2025 року, у фіналі Міжконтинентального Кубка проти Фламенгу, викликав перші дискусії. В Україні турнір транслювався на Maincast.tv, а коментатор та співзасновник платформи Віталій Волочай називав росіянина: СВОхов, Запуков, Сєльодкін та багатьма іншими прізвиськами.

Тоді це викликало бурхливу реакцію переважно російського сегмента інтернету, на що Волочай іронічно відповів у своєму телеграм-каналі.

Віталій Волочай про скарги на його коментування фіналу Міжконтинентального Кубка / Скриншот з Telegram

Але після Нового року тренерський штаб розчарувався у Шевальє, що дозволило Сафонову зіграти уже 20 разів у 2026-му. У Забарного – 14 виступів за цей період.

Як тепер росіянина називають українські коментатори?

Ігри за участі Забарного та Сафонова доступні на медіасервісі Megogo, який транслює внутрішні змагання у Франції та Лігу чемпіонів. Під час прямих ефірів коментатори зазвичай не називають прізвище Сафонов, лише іноді обмежуючись простою констатацією його ролі – "воротар ПСЖ".

Думки українців у соціальних мережах розділились. Деякі називають це "дитячим садком" та навіть порівнюють спортсмена з російським політиком Олексієм Навальним, який загинув в одній з тюрм сусідньої країни.

Важливо! З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Матвєй Сафонов не засудив дії своєї держави. Натомість, він продовжує виступати за національну збірну у товариських матчах. За данними порталу Transfermarkt, воротар ПСЖ 11 разів зіграв за країну-агресорку.

Інші ж мають діаметрально протилежну позицію. Такий поділ досить часто можна спостерігати у соціальних мережах.

Дискусія щодо Сафонова та коментаторів Megogo / Скриншот з соцмережі Threads

Подібні перепалки у інтернеті продовжились і після виходу парижан у фінальний матч головного європейського турніру.

Чому ігнорування росіянина іноді вважають нісенітницею?

Не всім подобається такий метод боротьби з росіянами. Зокрема, після матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів Баварія – ПСЖ до коментаторів матчу Олександра Новака та Сергія Лук’яненка звернувся журналіст і військовослужбовець Сергій Болотніков.

Що робити, коли дуже хочеш якось воювати, але ти, на жаль, заброньований футбольний коментатор? Не називати прізвище кацапського воротаря ПСЖ. Колеги, це крінжа, припиняйте,

– написав Болотніков в Threads.

Щоправда, ведучий проекту KDK, зазначив, що грудневу ініціативу Віталія Волочая вважає вдалою.

Відповідь Болотнікова одному з користувачів соцмережі Threads / Скриншот з Threads

Зазначимо, що у поточному сезоні ПСЖ проведе ще чотири матчі – три у чемпіонаті Франції та один у Лізі чемпіонів.

