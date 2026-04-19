Местный Манчестер Сити принимал лондонский Арсенал. Именно эти две команды ведут острую борьбу за чемпионство в АПЛ, сообщает 24 Канал.

По теме Шансы мизерные: легендарный украинский футболист не верит в успех бывшего клуба в ЛЧ

"Канониры" подошли к горловой битве не в лучшем состоянии. Хотя подопечные Артеты и прошли в полуфинал Лиги чемпионов, но в последнем матче турнира не смогли переиграть Спортинг (0:0).

А в прошлом туре Арсенал умудрился проиграть дома Борнмуту (1:2). Это существенно обострило битву за чемпионство. МанСити сократил отставание до 6-ти очков при матче в запасе.

Манчестер Сити – Арсенал 2:1

Голы: Шерки, 16, Холанд, 65 – Хаверц, 18.

Победа в этой встрече позволила бы манкунианцам сравняться с лондонцами по потерянным баллам. В конце концов хозяева начали матч ударно, выйдя вперед после классного прохода Шерки.

Однако уже через несколько минут Манчестер Сити подарил сопернику гол. Доннарумма замешкался с мячом и попал в Гаверца при выбивании. Снаряд от ноги немца залетел в сетку ворот.

В дальнейшем Сити владел инициативой, но гости стойко отбивались. Но удержать хотя бы ничью у Арсенала не получилось. В середине второго тайма Холанд откликнулся на прострел с фланга и вколотил мяч в ворота Раи.

Этот мяч принес победу манкунианцам и серьезно обострил чемпионскую битву в АПЛ. За пять туров до финиша МанСити отстает от Арсенала на три балла и имеет одну игру в запасе.

Что ждет команды в конце сезона?