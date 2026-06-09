Пять лет назад весь футбольный мир замер, когда датский хавбек пережил остановку сердца прямо во время матча чемпионата Европы. Новая чрезвычайная ситуация против Украины снова заставила болельщиков пережить жуткие воспоминания, однако теперь Эриксен имел надежную защиту, пишет телеграм-канал "Hospital Pass".

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Что случилось с Эриксеном в матче против Украины?

Во время товарищеского поединка Дания – Украина Кристиан Эриксен внезапно схватился за грудь и упал на газон. По словам врачей, сработал имплантированный кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), который подал электрический импульс для восстановления нормального сердечного ритма. Футболист быстро пришел в себя и смог самостоятельно покинуть поле.

Позже сам Эриксен сообщил, что чувствует себя хорошо и уже находится дома с семьей.

Какое устройство спасло датчанина?

После остановки сердца на Евро-2020 врачи установили Эриксену имплантированный кардиовертер-дефибриллятор (ИКД). Это специальное устройство, которое постоянно контролирует сердечный ритм и способно автоматически подавать электрический разряд в случае опасных нарушений работы сердца.

Это небольшое устройство размером примерно со спичечный коробок, которое хирургически устанавливают под кожу грудной клетки. Электроды от него ведут прямо в сердце. Устройство постоянно мониторит сердечный ритм. Если он обнаруживает опасную аритмию, он автоматически подает электрический разряд, чтобы "перезапустить" нормальный ритм. Неизвестно почему ИКД дал сбой. Учитывая как резко Эриксен отреагировал, возможно, он почувствовал удар, но он был ложным,

– сообщили "Hospital Pass".

Фактически ИКД выполняет роль "страховочной системы", которая может спасти жизнь за считанные секунды. Именно благодаря этому устройству Эриксен смог вернуться к профессиональному футболу после драматических событий 2021 года.

Почему Эриксен вообще продолжил карьеру?

После установки ИКД многие сомневались, что датчанин еще когда-то выйдет на поле. Однако медики позволили ему возобновить карьеру, а сам футболист неоднократно подчеркивал, что чувствует себя защищенным благодаря устройству. В 2022 году он вернулся в большой футбол и продолжил выступления на самом высоком уровне.

Новый инцидент лишь подтвердил эффективность технологии: дефибриллятор сработал именно так, как был запрограммирован. Врач сборной Дании Мортен Боесен заявил, что устройство "отреагировало так, как должно было", а жизни футболиста ничего не угрожает.