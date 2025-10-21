Георгий Судаков 17 сентября этого года во второй раз стал отцом. Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью собирался отпустить своего игрока на несколько дней к семье в Киев, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал СБОРНАЯ.

Почему Моуринью не понимал Судакова?

Во время разговора с "Особенным" Георгий пытался объяснить, что не успеет прибыть на следующую игру, если поедет в Украину. Португальский тренер не мог понять, что из-за войны у нас запрещены пассажирские авиаперелеты.

"Такая история была. Мы сыграли игру, с Авешем, если не ошибаюсь, когда только пришел Жозе Моуринью. Мы выиграли, и следующая игра у нас была через 2 дня на 3-й, а это перенесенная игра 1-го тура. И, вроде бы, сначала я не должен был бы играть, потому что не был в заявке.

Подходит Жозе после игры, говорит: "Я знаю, что у тебя родился ребенок – можешь ехать в Украину, провести время с ней". Я говорю: "Мне надо только 2 дня только на дорогу".

Он просто не понимает до конца, наверное, что происходит в нашей стране. Он говорит: "Да чего? Езжай". Я говорю: "Это очень долго. Даже, если поеду на 3 дня, условно, то только 2 дня потрачу только на дорогу", – рассказал Судаков.

Напомним, что у Георгия Судакова и его жены Елизаветы родилась дочь, которую назвали Злата. За несколько дней до этого важного события квартира полузащитника Бенфика пострадала от обломков российского беспилотника.

