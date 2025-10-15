Из-за повреждения Георгий Судаков вернулся в Лиссабон, где его ждало медицинское обследование. В то же время досрочный отъезд из расположения сборной Украины позволил полузащитнику провести больше времени с семьей. Футболист на своей странице в инстаграме выложил видео, в котором показывает, как наслаждается отдыхом с маленькими дочерьми, пишет 24 Канал.

Как Судаков наслаждается семейным отдыхом?

Атакующий полузащитник замиловал своих подписчиков, которых у него в инстаграме более 177 тысяч, семейным контентом.

Георгий наслаждается временем с семьей и в частности новорожденной дочкой. Напомним, что 17 сентября 2025 года Судаков во второй раз стал папой. Его любимая Елизавета родила дочь, которую назвали Златой. Теперь у старшей дочери Миланы есть младшая сестренка.

Видео отдыха Судакова с дочерьми

Напомним, что Судаков уже посвящал голы своей второй дочери в матчах Бенфики.

Что известно о травме Судакова?