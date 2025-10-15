Статистический портал включил в свою топ-11 одного представителя сборной Украины по футболу. Речь идет о полузащитнике итальянского Дженоа Руслане Малиновском, передает 24 Канал со ссылкой на SofaScore.

Кто попал в символическую сборную недели по версии SofaScore?

32-летний атакующий полузащитник очень ярко вернулся в сборную Украины после длительной паузы. Перед этим Малиновский последний раз играл в футболке национальной команды 10 сентября 2024 года в матче против Чехии (2:3) в рамках Лиги наций.

Руслан вышел в стартовом составе в выездном поединке против Исландии. Малиновский провел на поле 87 минут и забил первый и третий голы сборной Украины в Рейкьявике. Полузащитник Дженоа сделал весомый вклад в важную победу Украины со счетом 3:5.

В следующем матче против Азербайджана Малиновский снова вышел в стартовой одиннадцатке Сергея Реброва. На 30-й минуте Руслан ассистировал на Алексея Гуцуляка, а на 64-й забил сам. Малиновский стал автором победного гола в поединке – 2:1, победа Украины.

Руслан Малиновский в двух матчах после возвращения в сборную Украины забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. Портал SofaScore не смог пройти мимо такой высокой результативности украинца, включив его в сборную недели отбора на Мундиаль. Малиновский получил оценку 8.8 балла. Руслан получил не самую большую, но и не самую низкую оценку среди игроков символической команды.

Самый высокий балл получил испанец Микель Мерино – 10.



Сборная недели отбора на ЧМ-2026 по футболу / Скриншот с SofaScore

Отметим, что бывший футболист и эксперт Виктор Леоненко поделился своим мнением в комментарии Sport-express. относительно награды "Лев матча" в матче Украина – Азербайджан. Леоненко отметил игру Малиновского, который получил награду, но считает "Львом матча" другого игрока.

"Для меня лучший игрок – Гуцуляк. И потому, что забил головой, хотя обычно наши полузащитники головой не умеют играть, и потому, что отлично поймал мяч левой и сбросил товарищу Малиновскому. Не каждый футболист сможет отдать такой голевой пас", – сказал Леоненко.

В то же время действующий защитник сборной Илья Забарный отметил, что команде не хватало Малиновского.

Главное о выступлениях Малиновского за сборную Украины?