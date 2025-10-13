Центральный защитник Илья Забарный ответил на вопрос журналиста о возвращении Руслана Малиновского в сборную Украины после длительной паузы. Лидер защиты "сине-желтых" убежден, что такой камбэк полузащитника однозначно усилил национальную команду, передает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Как Забарный оценил возвращение Малиновского в сборную Украины?

По словам центрбека, Малиновский стал тем игроком, которого не хватало украинской сборной.

Руслана действительно не хватало. Мы знали, на что он способен как футболист, знали его сильные качества. Нашей команде его сто процентов не хватало. В Исландии был непростой матч, но он забил два гола и очень помог сборной,

– сказал Забарный.

Бывший нападающий сборной Украины Александр Косырин делился впечатлением от игры Малиновского против Исландии в комментарии Sport Arena.

"Видно, что Руслан еще не в тонусе. Он был в нужном месте в то время, когда это было нужно. Его два мяча позволили одержать победу", – рассказывал Косырин.

Что известно о феерии Малиновского в матче Исландия – Украина?

В октябре 2025-го Малиновский вернулся в сборную после длительного перерыва. До этого последний раз играл за национальную команду еще 10 сентября 2024 года в Лиге наций против Чехии.

Руслан сразу вышел в стартовом составе на матч против Исландии и забил первый и третий голы сборной Украины.

Малиновский отыграл 87 минут и был заменен на Артема Бондаренко. Руслан сделал большой вклад в выездную победу Украины со счетом 3:5.

Эта игра против Исландии стала для полузащитника 67-й в сине-желтой футболке – 9 голов и 8 результативных передач (данные Transfermarkt).

К слову, 13 октября в 21:45 (по Киеву) стартует матч Украины против Азербайджана. Малиновский попал в заявку Сергея Реброва.