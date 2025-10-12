В воскресенье, 12 октября, состоялась предматчевая пресс-конференция с участием Сергея Реброва. Главный тренер сборной Украины ответил на вопросы о кадровой ситуации в команде, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Кто из украинцев не сможет сыграть с Азербайджаном?

Сразу после матча с Исландией лагерь сборной Украины покинул Георгий Судаков. По информации A Bola, у полузащитника Бенфики обнаружили легкое акромиоклавикулярное растяжение левого плеча. Также под вопросом было участие в матче Егора Ярмолюка, который накануне провел первую тренировку.

Сергей Ребров отметил, что в команде больше нет травмированных. А по Ярмолюку определится в день матча.

Егор вчера уже тренировался в общей группе, тренируется и сегодня. Посмотрим, будет ли готов на сто процентов. Важно, чтобы все, кто выйдет на завтрашнюю игру, были готовы на сто процентов и играли на максимуме,

– сказал Ребров.

У тренера также поинтересовались, почему не вызвали двух игроков из резервного списка – Дмитрия Крыськива и Александра Пихаленка.

"Основной список мы даем за четыре недели до игры. За это время такие команды, как Шахтер и Динамо проводят по семь игр. И поэтому спрогнозировать очень тяжело. Если кто-то получил травму, или что-то случилось, есть резерв. Если говорить о ситуации перед матчем с Азербайджаном, мы живем во времена, когда из Украины выехать очень трудно.

Вы вспомнили Крыськива – он пропускал последнюю игру своей команды и я не знаю, в каком он состоянии. Готов играть, или нет. Считаю, те игроки, которые есть, должны делать все для победы в завтрашнем матче. Считаю, этих игроков достаточно", – заметил Ребров.

Напоследок Сергей Станиславович призвал болельщиков поддержать сборную Украины в матче с Азербайджаном. Он пригласил на поединок не только украинских болельщиков, но и поляков, которые поддерживают нашу страну.

Как Украина выступает в отборе на ЧМ-2026?