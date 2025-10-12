В октябре сборную Украины ожидает еще один матч квалификации на ЧМ-2026 против Азербайджана. Перед важным поединком в общую группу вернулся полузащитник Егор Ярмолюк, пишет 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке.
Сыграет ли Ярмолюк с Азербайджаном?
Футболисты сборной Украины, не игравшие с Исландией с первых минут или не выходившие на поле в Рейкьявике, провели тренировку в Польше. Среди игроков занимался полузащитник Егор Ярмолюк.
21-летний футболист пропустил феерическую игру с Исландией (5:3) из-за повреждения связок голеностопного сустава. Егор даже не попал в заявку на матч. Однако к поединку с Азербайджаном Ярмолюк успел восстановиться.
Отметим, что перед игрой с Исландией на пресс-конференции, которая транслировалась УАФ, главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров анонсировал возвращение в общую группу Егора Ярмолюка. Специалист рассчитывает на помощь игрока из АПЛ.
Какова кадровая ситуация в сборной Украины перед матчем с Азербайджаном?
- Напомним, что сразу после матча с Исландией лагерь сборной Украины покинул Георгий Судаков. Полузащитник Бенфики травмировал плечо в матче с Исландией.
- Во время сборов из-за травм вернулись в расположение своих клубов Виктор Цыганков и Александр Тымчик. Из-за повреждений не приехали в сборную Роман Яремчук, Александр Зинченко и Александр Зубков.
- Впрочем, Сергей Ребров вызвал достаточно игроков, чтобы компенсировать потери. В частности дебютный матч сыграл Владислав Великан, а Руслан Малиновский отметил возвращение в сборную эффектным дублем в ворота "викингов".
- Матч Украина – Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября. Поединок в Кракове начнется в 21:45 по киевскому времени. Перед отчетным матчем у подопечных Реброва четыре балла и вторая позиция в группе Н.