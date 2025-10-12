У жовтні збірну Україну очікує ще один матч кваліфікації на ЧС-2026 проти Азербайджану. Перед важливим поєдинком у загальну групу повернувся півзахисник Єгор Ярмолюк, пише 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке.
Чи зіграє Ярмолюк з Азербайджаном?
Футболісти збірної України, що не грали з Ісландією з перших хвилин або не виходили на поле у Рейк'явіку, провели тренування у Польщі. Серед гравців займався півзахисник Єгор Ярмолюк.
Єгор Ярмолюк провів тренування зі збірною / фото УАФ
21-річний футболіст пропустив феєричну гру з Ісландією (5:3) через ушкодження звʼязок гомілкостопного суглобу. Єгор навіть не потрапив у заявку на матч. Проте до поєдинку з Азербайджаном Ярмолюк встиг відновитися.
Зазначимо, що перед грою з Ісландією на пресконференції, яка транслювалася УАФ, головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров анонсував повернення у загальну групу Єгора Ярмолюка. Фахівець розраховує на допомогу гравця з АПЛ.
Яка кадрова ситуація в збірній України перед матчем з Азербайджаном?
- Нагадаємо, що одразу після матчу з Ісландією табір збірної України залишив Георгій Судаков. Півзахисник Бенфіки травмував плече у матчі з Ісландією.
- Під час зборів через травми повернулися в розташування своїх клубів Віктор Циганков і Олександр Тимчик. Через ушкодження не приїхали до збірної Роман Яремчук, Олександр Зінченко та Олександр Зубков.
- Втім, Сергій Ребров викликав достатньо гравців, щоб компенсувати втрати. Зокрема дебютний матч зіграв Владислав Велетень, а Руслан Маліновський відзначив повернення у збірну ефектним дублем у ворота "вікінгів".
- Матч Україна – Азербайджан відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Поєдинок у Кракові розпочнеться о 21:45 за київським часом. Перед звітним матчем у підопічних Реброва чотири бали та друга позиція у групі Н.