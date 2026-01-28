Раніше ESPN повідомляло, що УАФ цікавиться натуралізацією Педріньо. Ресурс пише, що інтерес в бразильському хавбеку проявляє особисто Сергій Ребров.

Кого можуть натуралізувати в Шахтарі?

Втім виявляється, що Педріньо – не єдиний бразилець "гірників", який може отримати український паспорт. Журналіст Віктор Вацко розповів, що Шахтар розглядає можливість натуралізації ще двох гравців.

Мова про флангових захисників Педро Енріке та Вінісіуса Тобіаса. Проте наразі питання їх можливого виклику в збірну неактуальне, оскільки вони ще не провели п'ять років в Україні.

Тобіас став гравцем Шахтаря у 2022 році і після цього провів два роки в оренді у мадридському Реалі. У сою чергу Педро Енріке перебрався до стану "гірників" у 2023-му.

При цьому Вацко розповів, що лівий захисник знаходиться у розширеному списку кандидатів до збірної Бразилії. Існує ймовірність, що Карло Анчелотті викличе Педро Енріке до складу "селесао".

В такому випадку гравець в подальшому не буде доступний для збірної України. Тим не менш, обидва бразильці можуть отримати український паспорт, щоб не вважатися легіонерами в матчах УПЛ.

