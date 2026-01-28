Ранее ESPN сообщало, что УАФ интересуется натурализацией Педриньо. Ресурс пишет, что интерес в бразильском хавбеке проявляет лично Сергей Ребров.

Кого могут натурализовать в Шахтере?

Впрочем, оказывается, что Педриньо – не единственный бразилец "горняков", который может получить украинский паспорт. Журналист Виктор Вацко рассказал, что Шахтер рассматривает возможность натурализации еще двух игроков.

Речь о фланговых защитниках Педро Энрике и Винисиуса Тобиаса. Однако пока вопрос их возможного вызова в сборную неактуален, поскольку они еще не провели пять лет в Украине.

Тобиас стал игроком Шахтера в 2022 году и после этого провел два года в аренде в мадридском Реале. В сою очередь Педро Энрике перебрался в стан "горняков" в 2023-м.

При этом Вацко рассказал, что левый защитник находится в расширенном списке кандидатов в сборную Бразилии. Существует вероятность, что Карло Анчелотти вызовет Педро Энрике в состав "селесао".

В таком случае игрок в дальнейшем не будет доступен для сборной Украины. Тем не менее, оба бразильца могут получить украинский паспорт, чтобы не считаться легионерами в матчах УПЛ.

