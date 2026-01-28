Ранее ESPN сообщало, что УАФ интересуется натурализацией Педриньо. Ресурс пишет, что интерес в бразильском хавбеке проявляет лично Сергей Ребров.
Впрочем, оказывается, что Педриньо – не единственный бразилец "горняков", который может получить украинский паспорт. Журналист Виктор Вацко рассказал, что Шахтер рассматривает возможность натурализации еще двух игроков.
Речь о фланговых защитниках Педро Энрике и Винисиуса Тобиаса. Однако пока вопрос их возможного вызова в сборную неактуален, поскольку они еще не провели пять лет в Украине.
Тобиас стал игроком Шахтера в 2022 году и после этого провел два года в аренде в мадридском Реале. В сою очередь Педро Энрике перебрался в стан "горняков" в 2023-м.
При этом Вацко рассказал, что левый защитник находится в расширенном списке кандидатов в сборную Бразилии. Существует вероятность, что Карло Анчелотти вызовет Педро Энрике в состав "селесао".
В таком случае игрок в дальнейшем не будет доступен для сборной Украины. Тем не менее, оба бразильца могут получить украинский паспорт, чтобы не считаться легионерами в матчах УПЛ.
Выйдет ли сборная Украины на чемпионат мира?
- Подопечные Сергея Реброва остаются в борьбе за выход на чемпионат мира-2026. Наша команда попала в стыковые матчи, где должна одержать две победы.
- Первым нашим оппонентом станет сборная Швеции. Игра состоится 26 марта в испанском городе Валенсия и стадионе клуба Леванте.
- Успех в этой встрече выведет "сине-желтых" в финал плей-офф. Тогда в битве за путевку на ЧМ-2026 подопечные Реброва сыграют 31 марта также в Валенсии против победителя пары Польша – Албания.
- Если Украине удастся выйти на Мундиаль, то она попадет в группу с Нидерландами, Тунисом и Японией. Сама финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.