Противостояние состоится в Кракове на арене "Краковия". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

Кто будет транслировать матч Украина – Азербайджан?

В Украине прямую трансляцию поединка Украина – Азербайджан покажут на медиасервисе Megogo. Матч для просмотра будет доступен по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK N+S, а также бесплатно на телеканале MEGOGO СПОРТ в Т2 и кабельных сетях.

Это противостояние прокомментируют Вадим Скичко и Владимир Зверов. За час до начала матча начнется традиционная аналитическая студия, где ведущим будет Сергей Лукьяненко.

Приглашенными гостями станут бывшие футболисты сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк. Непосредственно из Кракова в студию в прямом эфире присоединится Александр Кучеренко.

К слову. По данным Transfermarkt, это будет четвертое очное противостояние между командами. Сейчас минимальное преимущество имеют "сине-желтые" – одна победа и две ничьи. Баланс голов – 7:1.

Отметим, что сейчас команда Реброва располагается на 28 месте в рейтинге ФИФА, а азербайджанцы занимают 124 место. Пальму первенства удерживает сборная Испании, которая является действующим чемпионом Европы.

Напомним, что предыдущий матч между Украиной и Азербайджаном состоялся 9 сентября. Тогда команды не смогли определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1.

Что известно об отборочном цикле Украины на ЧМ-2026?