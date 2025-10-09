Матч Россия – Украина, состоявшийся 9 октября 1999 года завершился со счетом 1:1 – ничья позволила "сине-желтым" выйти в стыковые матчи отбора на чемпионат Европы 2000 года. 24 канал рассказывает, как сложилась карьера ключевых игроков той сборной Украины во главе с Йожефом Сабо.

Александр Шовковский

Александр Шовковский

Александр Шовковский один из создателей исторического успеха сборной Украины в матче против России в отборе на Евро-2000. До конца карьеры голкипер играл в составе киевского Динамо.

Завершил футбольную карьеру Шовковский в 2016 году. А уже через два года легенда украинского футбола стал ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины, которая вышла в исторический четвертьфинал Евро-2020, обыграв в 1/8 Швецию.

К слову. Александр Шовковский позже стал главной фигурой в еще одном историческом успехе сборной Украины, которая квалифицировалась на чемпионат мира 2006 года.

С 2023 года Шовковский работает в Динамо. Сначала он был ассистентом Мирчи Луческу, а сейчас бывший футболист – главный тренер киевского клуба.

Олег Лужный

Олег Лужный

Олег Лужный на тот момент был капитаном сборной Украины. Уже тогда он выступал за лондонский Арсенал откуда в 2003 году перебрался в другой английский клуб – Вулверхэмптон.

В 2005 году Лужный перебрался в латвийскую Венту, где завершил карьеру, став главным тренером команды. В 2007 и 2010 годах бывший футболист исполнял обязанности главного тренера Динамо.

В тренерской деятельности Лужного был такой клуб, как Таврия из Симферополя, АР Крым (2012 – 2013). В 2016 году экс-защитник возглавил львовские Карпаты.

В комментарии 24 каналу Олег Романович поделился воспоминаниями о матче Россия – Украина в отборе на Евро-2000.

Был очень большой ажиотаж перед этим матчем, потому что впервые в истории Украина и Россия встречались. Это была очень принципиальная игра в отборе на чемпионат Европы. Надо было побеждать, а до этого мы выиграли дома (3:2 – 24 канал) и здесь реально сделали результат. Самое главное было в Москве не проиграть – ничья нас устраивала.

"Перед матчем эмоции были одинаковые – все настроены, полная концентрация. Каждый игрок настраивается по своему, ведь ответственность была очень высока. Ошибка могла привести к поражению. После игры, какие могут быть эмоции когда мы играли против России? Вышли дальше и ни разу не проиграли. Нам побили окна в автобусе, когда мы ехали в аэропорт. Мы закрывали шторы, чтобы камни не летели",

– поделился Лужный.

Сейчас Олег Лужный работает в Украинской ассоциации футбола. Бывший защитник и тренер возглавляет Комитет профессионального футбола.

Андрей Гусин

Андрей Гусин

Андрей Гусин был не менее важным игроком в сборной Украины, чем другие. Тогда он выступал за Динамо, а в 2005 году перебрался в Россию, где играл за Крылья Советов, а затем перешел в Сатурн.

Профессиональную карьеру Гусин завершил в 2008 году. С 2010 года работал ассистентом главного тренера в Анжи. В декабре того же года бывшего футболиста назначили старшим тренером Динамо-2.

В 2014 году Андрей Гусин трагически погиб на автодроме "Чайка". Экс-футболист не смог справиться с управлением мотоцикла, вылетев из него на одном из виражей. Похоронили его на Байковом кладбище.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко стал автором единственного гола сборной Украины в матче против России, который состоялся в Москве на "Лужниках". Форвард забил роскошный гол, опозорив голкипера Александра Филимонова, который не справился с ударом украинца и перевел мяч в собственные ворота.

Тогда Шевченко выступал в итальянском Милане. В 2006 году украинский форвард перешел в английский Челси, где травма помешала ему закрепиться и проявить себя.

К слову. В 2004 году Андрей Шевченко получил самую престижную индивидуальную награду в футболе. Украинский форвард завоевал "Золотой мяч".

В 2008 году Шевченко вернулся в Милан, а через год перешел в родное Динамо, где начинал свою карьеру. Форвард повесил бутсы на гвоздь в 2012 году после домашнего Евро, который принимали Украина и Польша.

Андрей Шевченко ушел в политику, но впоследствии вернулся в спорт. В 2016 году бывший футболист возглавил сборную Украины после отставки Михаила Фоменко, который провалился с "сине-желтыми", не выйдя из группы на прошлогоднем Евро во Франции.

В 2021 году Шевченко стал главным тренером Дженоа. Однако из-за неудачных результатов он был уволен в начале 2026 года. Сейчас Андрей Николаевич является главой Украинской ассоциации футбола.

Сергей Ребров

Сергей Ребров

Сергей Ребров, как Андрей Шевченко имел важную роль в нападении той сборной Украины. В 2000 году форвард перешел в лондонский Тоттенхэм, где не смог заиграть, а в 2002 году был арендован турецким Фенербахче.

В 2004 году Реброва подписал Вест Хэм, а уже через год именитый футболист вернулся в киевское Динамо. В 2008 году Сергей Станиславочев присоединился к казанскому Рубину из России.

В 2009 году Сергей Ребров повесил бутсы на гвоздь. С 2014 по 2017 год экс-футболист возглавлял Динамо Киев, откуда отправился в Саудовскую Аравию тренировать тамошний Аль-Агли.

С 2018 года Ребров работал в Ференцвароше. В 2021 году он возглавил Аль-Айн из Объединенных Арабских Эмиратов. В 2023 году бывший футболист подписал контракт с УАФ, став главным тренером сборной Украины.