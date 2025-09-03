В 2006 году, когда украинский футбол был на подъеме, подопечные Олега Блохина дошли до 1/4 финала чемпионата мира в Германии. 24 канал рассказывает о том, где сейчас ключевые футболисты и тренер легендарной сборной Украины.

Как сборная Украины выступила ЧМ?

3 сентября 2005 года сборная Украины сыграла с Грузией вничью со счетом 1:1 в отборе на чемпионат мира 2006 года. "Сине-желтым" нужно было только побеждать, чтобы выйти с первого места на мундиаль.

Судьба путевки должна была решаться в следующей игре с Турцией. Однако "сине-желтые" прилетели в Украину уже в статусе участника чемпионата мира-2006, ведь сборная Дании вырвала ничью у турок, а подопечные Блохина стали недосягаемыми для соперников.

Сборная Украины на групповом этапе чемпионата мира сыграла с Испанией (поражение 0:4), Саудовской Аравией (победа 4:0) и Тунисом (победа 1:0). В 1/8 финала "сине-желтые" встретились со Швейцарией.

Тогда героем матча стал Александр Шовковский. Тогдашний голкипер Динамо в серии пенальти не пропустил ни одного гола, а Украина пробилась в следующий раунд. В четвертьфинале подопечные Блохина проиграли Италии – 0:3.

Серия пенальти Украина – Швейцарии: смотрите видео

Где сейчас футболисты и тренер сборной?

Андрей Шевченко один из лидеров сборной Украины после ЧМ-2006 в Германии покинул Милан и перешел в Челси, откуда через некоторое время вернулся в итальянский клуб. А в 2009 перебрался в киевское Динамо, где завершил карьеру.

В футболке сборной Украины Андрей Шевченко в последний раз сыграл на домашнем Евро 2012 года. После завершения карьеры легендарный форвард ушел в политику, но в конце концов вернулся в футбол.

В 2016 году Андрей Шевченко начал свою тренерскую карьеру, как ассистент главного тренера сборной Украины. А уже в июле того же года собственно возглавил "сине-желтых", заменив Михаила Фоменко.

Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020, где с командой дошел до 1/4 финала турнира. После работы в сборной Андрей Николаевич возглавил Дженоа, но был уволен после 11 матчей во главе итальянского клуба.

С января 2024 года Андрей Шевченко работает президентом УАФ. Бывший футболист и тренер занимается развитием украинского футбола.

Андрей Шевченко / Фото УАФ

Александр Шовковский после исторического мундиаля в 2006 году продолжил играть за киевское Динамо, где завершил карьеру в 2016 году. За сборную Украины в последний раз СаШо сыграл в 2012 году.

В 2018 году Александр Шовковский начал работать в тренерском штабе Андрея Шевченко в сборной Украины. Однако затем бывший голкипер отошел от футбола и был депутатом Киевгорсовета от партии Виталия Кличко – "УДАР".

С 2023 года Шовковский начал работать в тренерском штабе Динамо, став ассистентом Мирчи Луческу. А впоследствии СаШо полноценно возглавил "бело-синих", где и продолжает работать сейчас.

Александр Шовковский / Фото ФК Динамо Киев

Андрей Гусин после чемпионата мира 2006 года перешел в российские Крылья Советов. Уже через два сезона перешел другой российский клуб Сатурн, где играл до 2009 года.

В 2009 году Гусин завершил карьеру футболиста. В 2010 – 2013 годах экс-полузащитник сборной Украины начал тренерскую деятельность в киевском Динамо-2, который выступал в Первой лиге.

17 сентября 2014 года Андрей Гусин трагически погиб. Бывший футболист погиб на автодроме "Чайка" под Киевом, не справившись с управлением мотоцикла. Его похоронили на Байковом кладбище.

Андрей Гусин / Фото ФК Динамо Киев

Анатолий Тимощук в феврале 2007 году перешел в Зенит, где провел два сезона. Затем украинский футболист перешел в мюнхенскую Баварию, где выиграл желанную Лигу чемпионов.

В 2013 году Тимощук вернулся в Зенит, а через два года продолжил карьеру в Кайрате из Казахстана. В 2017 году бывший символ украинского футбола стал ассистентом главного тренера в питерской команде.

Анатолий Тимощук остался в России после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Бывший капитан сборной Украины предал родную страну, замалчивая ужасные действия оккупантов и помогая им.

Анатолий Тимощук / Фото из соцсетей экс-футболиста

Владислав Ващук после мундиаля 2006 года в Германии провел сезон в Динамо, но из-за конфликтов с руководством и тренером перешел в одесский Черноморец.

В 2008 году Ващук подписал контракт с футбольным клубом Львов, но имел мало игрового времени из-за травм. За год Владислав вернулся в Черноморец. Последним клубом в его карьере стала Волынь, где он играл до 2011 года.

После завершения карьеры Владислав Ващук начал заниматься бизнесом, а не пошел в тренерскую деятельность. Экс-игрок Динамо участвовал в различных проектах с целью популяризации спорта в Украине, в частности, футбола.

Отметим, что Владислав Ващук стал на защиту Украины в мае 2023 года. Бывший футболист проходит службу в Национальной гвардии в бригаде "Ураган", защищая родную страну от российских оккупантов.

Владислав Ващук / Фото из соцсетей экс-футболиста

Александр Рыкун после феерии сборной Украины на чемпионате мира-2006 в Германии продолжил играть за Металлист, став легендой клуба. В 2009 году полузащитник перешел в Ворсклу, где в 2011 году завершил карьеру.

После ухода из футбола Рыкун работал селекционером. Бывший игрок Металлиста помогал харьковскому клубу находить молодых талантов. Отметим, что Александр раньше времени завершил карьеру.

Ведь известно, что у него были проблемы с алкоголем, это серьезно повлияло на его карьеру. Жажда Коэльо делился воспоминаниями, как Рыкун быстро напивался и начинал буянить, а Евгений Кучеревский рассказывал, что футболиста приносили "избитым" на базу.

Сам Александр Рыкун рассказывал о собственных проблемах в интервью "Бомбардиру". Экс-футболист Металлиста и сборной Украины признался, что после завершения карьеры его вес был более 120 килограммов.

Александр Рыкун / Фото из соцсетей экс-футболиста

Олег Блохин был первым и единственным тренером, который смог вывести сборную Украины на чемпионат мира. В 2007 году специалист покинул "сине-желтых", а через год возглавил футбольный клуб Москва.

Впоследствии Блохин стал спортивным директором Черноморца. А в 2011 году специалист снова возглавил сборную Украины перед домашним чемпионатом Европы. А в сентябре 2012 года стал наставником киевского Динамо.

В 2014 году Олег Блохин покинул "бело-синих" и больше не возвращался к тренерской деятельности. Легенда украинского футбола ведет не публичную жизнь, но время от времени появляется на различных проектах, как эксперт.

Олег Блохин / Фото УАФ

Сергей Ребров после ЧМ-2006 продолжил играть за Динамо, а в 2008 году перебрался в российский Рубин. Уже в 2009 году украинский футболист завершил карьеру из-за постоянных травм.

В 2014 году Сергей Ребров возглавил Динамо, выиграв дважды чемпионат Украины, два национальных Кубка и Суперкубок страны. Затем специалист стал тренером Аль-Ахли, Ференцвароша, Аль-Айна.

А в 2023 году Ребров возглавил сборную Украины. 5 сентября 2025 года "сине-желтые" во главе с Сергеем Станиславовичем стартуют в отборе на чемпионат мира 2026 года матчем против Франции.

Сергей Ребров / Фото УАФ

Стоит отметить, что Руслан Ротань и Олег Гусев из легендарной сборной Украины работают тренерами. Руслан Петрович возглавляет житомирское Полесье, а Олег Анатольевич работает в тренерском штабе Александра Шовковского в Динамо.

