Уже в первом матче Украине будет противостоять двукратный чемпион мира (1998, 2018) и Европы (1984, 2000), победитель Лиги наций-2021 сборная Франции. 24 Канал спросил у искусственного интеллекта относительно шансов украинской национальной команды на победу в первом туре отбора на ЧМ-2026 по футболу.

Какой прогноз сделал ИИ на матч Украина – Франция?

ИИ принял во внимание прогнозы перед матчем, историю противостояний Украины против Франции на футбольном поле и заявки команд на сентябрьские игры.

В своей истории эти национальные команды встречались между собой аж 12 раз. Тотальным преимуществом по количеству побед обладают французы – 6 побед. Зато Украина лишь однажды побеждала "Ле Бле". Было это в сезоне-2013/2014 в рамках квалификации плей-офф к ЧМ (15 ноября 2013 года). Тогда "сине-желтые" благодаря голам Романа Зозули и Андрея Ярмоленко одержали домашнюю победу со счетом 2:0.

Еще 5 лобовых поединков между этими сборными заканчивались мировыми.

К слову. Последний раз Украина играла против Франции в сезоне-2020/2021, когда оба матча квалификации на Мундиаль закончились мировыми 1:1.

Grok дает на победу команды Сергея Реброва в ближайшем матче против Франции лишь 10-15 процентов. Шансы настолько низкие из-за силы и исторической статистики с "Ле Бле". Чтобы переиграть французов сборной Реброва нужно идеально сыграть в обороне, реализовать свои моменты и ждать ошибок от титулованного соперника.

Несколько большие проценты стоят на ничью в этой игре 5 сентября – от 20-ти до 25-ти. По мнению ИИ, это вполне реалистичный финальный результат матча, если, конечно, Украина грамотно сыграет в защите.

Прогнозируемо, что на победу Франции искусственный интеллект отдал наибольший показатель – 60-65 процентов. Французы являются явными фаворитами не только этого противостояния, но и квартета "D", где также есть Азербайджан и Исландия.

Как нужно Украине сыграть, чтобы победить Францию? Команде Сергея Реброва нужно сыграть максимально сосредоточено, использовать быстрые контратаки и надеяться на кураж своего голкипера.

Несмотря на это ИИ заверил, что Украине следует больше стратегически сосредоточиться на матчах против Азербайджана и Исландии, где шансы на победу значительно выше. Чтобы гарантировать себе хотя бы второе место и выход в плей-офф.

