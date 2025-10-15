Статистичний портал включив у свою топ-11 одного представника збірної України з футболу. Мова йде про півзахисника італійського Дженоа Руслана Маліновського, передає 24 Канал із посиланням на SofaScore.

Варто дізнатись Вперше в історії: відомо, де Україна прийме Ісландію у ключовому матчі за вихід на ЧС-2026

Хто потрапив у символічну збірну тижня за версією SofaScore?

32-річний атакувальний півзахисник дуже яскраво повернувся у збірну України після тривалої паузи. Перед цим Маліновський востаннє грав у футболці національної команди 10 вересня 2024 року у матчі проти Чехії (2:3) у рамках Ліги націй.

Руслан вийшов у стартовому складі у виїзному поєдинку проти Ісландії. Маліновський провів на полі 87 хвилин та забив перший та третій голи збірної України у Рейк'явіку. Півзахисник Дженоа зробив вагомий внесок у важливу перемогу України з рахунком 3:5.

У наступному матчі проти Азербайджану Маліновський знову вийшов у стартовій одинадцятці Сергія Реброва. На 30-й хвилині Руслан асистував на Олексія Гуцуляка, а на 64-й забив сам. Маліновський став автором переможного голу у поєдинку – 2:1, звитяга України.

Руслан Маліновський у двох матчах після повернення у збірну України забив 3 голи та віддав одну гольову передачу. Портал SofaScore не зміг пройти повз таку високу результативність українця, включивши його у збірну тижня відбору на Мундіаль. Маліновський отримав оцінку 8.8 бала. Руслан отримав не найбільшу, але і не найнижчу оцінку серед гравців символічної команди.

Найвищий бал отримав іспанець Мікель Меріно – 10.



Збірна тижня відбору на ЧС-2026 з футболу / Скриншот із SofaScore

Відзначимо, що колишній футболіст та експерт Віктор Леоненко поділився своєю думкою у коментарі Sport-express. щодо нагороди "Лев матчу" у матчі Україна – Азербайджан. Леоненко відзначив гру Маліновського, який отримав нагороду, але вважає "Левом матчу" іншого гравця.

"Для мене найкращий гравець – Гуцуляк. І тому, що забив головою, хоча зазвичай наші півзахисники головою не вміють грати, і тому, що відмінно зловив м'яч лівою та скинув товаришеві Маліновському. Не кожен футболіст зможе віддати такий гольовий пас", – сказав Леоненко.

Водночас чинний захисник збірної Ілля Забарний відзначив, що команді бракувало Маліновського.

Головне про виступи Маліновського за збірну України?