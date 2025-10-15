Сначала украинская сборная сыграет на выезде против Франции (13 ноября), а в заключительном матче примет "дома" Исландию (16 ноября). Стало известно, в каком городе команда Сергея Реброва проведет свой домашний поединок против исландцев, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Стоит узнать С кем может сыграть сборная Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Где состоится матч Украина – Исландия?

По информации Украинской ассоциации футбола, Украина примет Исландию в польском городе Варшава на стадионе "Легия". Она вмещает менее 32-х тысяч болельщиков.

Интересно, что сине-желтая команда еще ни разу не играла на этой арене. Зато украинская сборная дважды принимала своих соперников на другой арене в столице Польши – "Народовом стадионе". Там Украина переиграла сборную Польши 3:1 в рамках отбора на чемпионат мира-2014 (22 марта 2013 года), а также в товарищеской игре (7 июня 2024 года) проиграла все той же Польше.

Обратите внимание! Уже известно 28 сборных, которые досрочно пробились на чемпионат мира-2026, который примет Мексика, США и Канада.

Как ситуация в группе "D"?

После четырех туров лидерство в квартете прогнозируемо забрала Франция – 10 баллов.

Украина благодаря двум победам в октябрьской программе отбора поднялась на второе место, набрав при этом 7 очков.

Третьим идут исландцы, у которых 4 набранных пункта.

Квартет замыкает сборная Азербайджана, которая до сих пор набрала лишь один балл (в матче против Украины).

Отметим, что в октябре Украина победила Исландию 5:3 и Азербайджан 2:1. По итогам недели полузащитник "сине-желтых" Руслан Малиновский, который после длительной паузы вернулся в сборную, попал в символическую команду по версии статистического портала SofaScore (оценка украинца 8.8).