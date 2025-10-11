После матча Георгий Судаков прокомментировал травму, полученную в матче с исландцами. Хавбек также опубликовал фото с травмированной рукой, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Судакова.

Каково состояние Судакова после травмы?

На фотографии видно, что рука Судакова зафиксирована бандажом. Футболист надеется на скорейшее выздоровление. Кроме того, Георгий поздравил болельщиков с победой.

Надеюсь на быстрое восстановление. Поздравляю команду и всех болельщиков с победой,

– написал Судаков.

Георгий Судаков с травмированной рукой / фото с телеграм-канала футболиста

Напомним, что в одном из игровых моментов матча с исландцами (5:3) Судаков столкнулся с футболистом команды-соперника. В результате падения украинец травмировал плечо. Георгий не смог продолжать матч и на 39-й минуте уступил место на поле динамовцу Назару Волошину.

Как Ребров прокомментировал травму Судакова?

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о состоянии Георгия Судакова. Специалист отметил, что рассчитывает на помощь футболиста в ближайшем матче.

"Не знаю пока что, видел, что Жора действительно чувствовал боль. Это игрок, который уйдет с поля только если не будет готов к игре. Надеемся, что он восстановится. Он нам очень нужен. Считаю, что у нас сейчас молодая и перспективная команда. Будем в дальнейшем бороться", – сказал Ребров в комментарии УАФ.

Напомним, что следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана. Игра состоится в понедельник, 13 октября, и начнется в 21:45. Времени до поединка осталось очень мало, поэтому появление Судакова в этом матче достаточно маловероятно.