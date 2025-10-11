Після матчу Георгій Судаков прокоментував травму, отриману в матчі з ісландцями. Хавбек також опублікував фото з травмованою рукою, пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Судакова.

Який стан Судакова після травми?

На світлині видно, що рука Судакова зафіксована бандажем. Футболіст сподівається на швидке одужання. Крім того, Георгій привітав вболівальників з перемогою.

Сподіваюсь на швидке відновлення. Вітаю команду та всіх вболівальників з перемогою,

– написав Судаков.

Георгій Судаков з травмованою рукою / фото з телеграм-каналу футболіста

Нагадаємо, що в одному з ігрових моментів матчу з ісландцями (5:3) Судаков зіткнувся із футболістом команди-суперника. Внаслідок падіння українець травмував плече. Георгій не зміг продовжувати матч і на 39-й хвилині поступився місцем на полі динамівцю Назару Волошину.

Як Ребров прокоментував травму Судакова?

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про стан Георгія Судакова. Фахівець зауважив, що розраховує на допомогу футболіста у найближчому матчі.

"Не знаю поки що, бачив, що Жора дійсно відчував біль. Це гравець, який піде з поля лише якщо не буде готовий до гри. Сподіваємося, що він відновиться. Він нам дуже потрібний. Вважаю, що у нас зараз молода та перспективна команда. Будемо надалі боротися", – сказав Ребров у коментарі УАФ.

Нагадаємо, що наступний матч збірна України зіграє проти Азербайджану. Гра відбудеться у понеділок, 13 жовтня, та розпочнеться о 21:45. Часу до поєдинку залишилося дуже мало, тому поява Судакова у цьому матчі досить малоймовірна.