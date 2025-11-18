Полузащитник получил травму накануне матча против Исландии, в котором наша команда триумфовала (2:0). Судаков сразу отправился в Бенфику, где прошел медобследование, сообщает 24 Канал со ссылкой на A Bola.

По теме Судаков отметился красивым голом в матче чемпионата Португалии

Когда вернется Судаков?

К счастью, травма Георгия оказалась не очень тяжелой. Хавбеку диагностировали перегрузку мышц левой части таза. Дополнительное обследование показало, что Судаков имеет шанс уже в ближайшее время вернуться на поле.

Ожидается, что украинец будет доступен для Бенфики уже в эту пятницу (21 ноября). В этот день "орлы" сыграют матч 1/16 финала против клуба Атлетику Португал.

Однако есть вероятность, что Жозе Моуринью даст Судакову отдых накануне более важных матчей. В следующий вторник (25 ноября) лиссабонцев ждет выезд к Аяксу в Лиге чемпионов.

На эту игру Судаков уже точно должен быть готовым. Учитывая неудачные результаты Бенфики в Лиге чемпионов, большой шанс того, что Георгий пропустит кубковую встречу.

Как Судаков выступает за Бенфику?