Георгій Судаков 17 вересня цього року вдруге став батьком. Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью збирався відпустити свого гравця на кілька днів до родини у Київ, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал ВЗБІРНА.

Чому Моурінью не розумів Судакова?

Під час розмови з "Особливим" Георгій намагався пояснити, що не встигне прибути на наступну гру, якщо поїде в Україну. Португальський тренер не міг зрозуміти, що через війну у нас заборонені пасажирські авіаперельоти.

"Така історія була. Ми зіграли гру, з Авешем, якщо не помиляюся, коли тільки прийшов Жозе Моурінью. Ми виграли, і наступна гра у нас була через 2 дні на 3-й, а це перенесена гра 1-го туру. І, начебто, спочатку я не мав би грати, тому що не був у заявці.

Підходить Жозе після гри, каже: "Я знаю, що в тебе народилася дитина – можеш їхати в Україну, провести час з нею". Я кажу: "Мені треба тільки 2 дні тільки на дорогу".

Він просто не розуміє до кінця, напевно, що відбувається в нашій країні. Він каже: "Та чого? Їдь". Я кажу: "Це дуже довго. Навіть, якщо поїду на 3 дні, умовно, то тільки 2 дні витрачу тільки на дорогу", – розповів Судаков.

Нагадаємо, що у Георгія Судакова та його дружини Єлизавети народилася донька, яку назвали Злата. За кілька днів до цієї важливої події квартира півзахисника Бенфіка постраждала від уламків російського безпілотника.

