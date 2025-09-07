Від вибуху російського дрону на верхніх поверхах будинку, в якому живе родина Георгія Судакова, сталася пожежа. Вибуховою силою повибивало вікна та двері в житловій будівлі, пише 24 Канал з посиланнями на телеграм-канал гравця Бенфіки.

Як від російських дронів постраждав будинок Судакова?

Півзахисник збірної України опублікував відео, на яких видно наслідки російської атаки. Георгій прокоментував напад терористів.

"Й****і орки, приліт в наш будинок…

Орки будуть казати, що в моєму будинку зберігають військову техніку", – написав Судаков.

Відео з руйнуваннями будинку Судакова

Зазначимо, що Георгій Судаков наразі перебуває у таборі збірної України та готується до матчу відбору на ЧС-2026 проти Азербайджану. У цьому будинку новоспечений футболіст Бенфіки жив разом з дружиною Єлизаветою та донькою Міланою.

Що відомо про російську атаку 7 вересня?