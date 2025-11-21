Проте пошкодження футболіста викликало серйозний резонанс в Україні. Перед битвою з ісландцями Сергій Ребров запевнив, що травма Георгія є важкою, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.
Чи справді була травма Судакова?
Тренер збірної України запевняв, що Судаков отримав це пошкодження ще в Бенфіці. Зрештою гравець достроково відправився у розташування португальського клубу.
Я не знав, що в нього є пошкодження. Навіть коли він виходив на розминку, я не мав інформації. Ми зробили обстеження, яке підтвердило серйозну травму. Він отримав це ушкодження ще в Бенфіці, адже з нами не провів жодного тренування,
– казав Ребров.
Моурінью проти України?
Проте інформації від португальських ЗМІ виявилась кардинально протилежною. За їх інформацією, ушкодження українця не є серйозним і він готовий до матчу Кубка Португалії, який призначений на п'ятницю, 21 листопада.
Ба більше, тренер Бенфіки Жозе Моурінью відкрито піддав сумніву діагноз, який був поставлений Георгію в збірній. "Особливий" заявив, що українець готовий до матчу, а сам він довіряє лише своєму медичному персоналу.
У Бенфіки є медичний відділ. Я повністю йому довіряю. Те, що говорить мій колега, тренер збірної України, що каже Українська асоціація футболу, про що спекулюють всезнайки… Я довіряю лише клінічним керівникам нашого відділу. Пояснення мого медичного відділу дуже чітке. Для гравця нульовий ризик гіпотетичної м’язової травми. Він у заявці і зіграє,
– заявив Моурінью в інтерв'ю A Bola.
Звісно, така протилежна інформація з боку португальців викликала у фанатів сумніви щодо травми гравця. Хтось підозрює медиків УАФ у некомпетентності.
Інші ж допускають, що у Георгія пріоритет був на Бенфіці перед збірною України. Проте УАФ виступила із додатковою заявою, де пояснило діагноз Судакова.
Що кажуть в УАФ?
За їх словами, після матчу проти Франції хавбек пройшов обстеження. На ньому діагностували пошкодження зовнішнього затульного м’яза стегна, що унеможливлювало його участь у грі з ісландцями.
Саме через це гравця відправили назад до клубу. Слова про "серйозність травми" з вуст Реброва УАФ пояснила тим, що тренер мав на увазі неможливість участі гравця саме у грі останнього туру відбору на ЧС-2026.
На думку лікарів УАФ, ця травма може мати рецидив. Проте питання подальшого лікування Георгія та його відновлення цілком залежить від медичної служби Бенфіки.
Що відомо про Судакова в Бенфіці?
- Цього літа Бенфіка підписала Георгія Судакова, який став другим українцем в команді після Анатолія Трубіна. Хавбек перейшов з Шахтаря на правах оренди за 6,5 мільйона євро.
- Також у контракті є опція обов'язкового викупу наступного літа за 20,5 мільйона. Судаков одразу став гравцем основи клубу, оформивши по три голи та асисти у 14-ти матчах.
- В чемпіонаті "орли" посідають лише третю сходинку. Порту випереджає лісабонців на 6 балів, Спортінг – на три.
- А ось у Лізі чемпіонів Бенфіка досі не набрала жодного балу після 4-х матчів. Португальський