Проте пошкодження футболіста викликало серйозний резонанс в Україні. Перед битвою з ісландцями Сергій Ребров запевнив, що травма Георгія є важкою, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.

Чи справді була травма Судакова?

Тренер збірної України запевняв, що Судаков отримав це пошкодження ще в Бенфіці. Зрештою гравець достроково відправився у розташування португальського клубу.

Я не знав, що в нього є пошкодження. Навіть коли він виходив на розминку, я не мав інформації. Ми зробили обстеження, яке підтвердило серйозну травму. Він отримав це ушкодження ще в Бенфіці, адже з нами не провів жодного тренування,

– казав Ребров.

Моурінью проти України?

Проте інформації від португальських ЗМІ виявилась кардинально протилежною. За їх інформацією, ушкодження українця не є серйозним і він готовий до матчу Кубка Португалії, який призначений на п'ятницю, 21 листопада.

Ба більше, тренер Бенфіки Жозе Моурінью відкрито піддав сумніву діагноз, який був поставлений Георгію в збірній. "Особливий" заявив, що українець готовий до матчу, а сам він довіряє лише своєму медичному персоналу.

У Бенфіки є медичний відділ. Я повністю йому довіряю. Те, що говорить мій колега, тренер збірної України, що каже Українська асоціація футболу, про що спекулюють всезнайки… Я довіряю лише клінічним керівникам нашого відділу. Пояснення мого медичного відділу дуже чітке. Для гравця нульовий ризик гіпотетичної м’язової травми. Він у заявці і зіграє,

– заявив Моурінью в інтерв'ю A Bola.

Звісно, така протилежна інформація з боку португальців викликала у фанатів сумніви щодо травми гравця. Хтось підозрює медиків УАФ у некомпетентності.

Інші ж допускають, що у Георгія пріоритет був на Бенфіці перед збірною України. Проте УАФ виступила із додатковою заявою, де пояснило діагноз Судакова.

Що кажуть в УАФ?

За їх словами, після матчу проти Франції хавбек пройшов обстеження. На ньому діагностували пошкодження зовнішнього затульного м’яза стегна, що унеможливлювало його участь у грі з ісландцями.

Саме через це гравця відправили назад до клубу. Слова про "серйозність травми" з вуст Реброва УАФ пояснила тим, що тренер мав на увазі неможливість участі гравця саме у грі останнього туру відбору на ЧС-2026.

На думку лікарів УАФ, ця травма може мати рецидив. Проте питання подальшого лікування Георгія та його відновлення цілком залежить від медичної служби Бенфіки.

Що відомо про Судакова в Бенфіці?