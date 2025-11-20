Завдяки цьому вони пробилися у плей-оф відбору. Разом з Україною до цієї стадії турніру вийшли ще 15 європейських збірних, інформує 24 Канал.

Коли збірна України зіграє наступний матч?

Вони були розділені на чотири кошики під час жеребкування, яке відбулося 20 листопада у швейцарському Цюриху. "Синьо-жовті" завдяки рейтингу ФІФА опинилися у першому.

Команди розбили на чотири шляхи – у кожному з них відбудуться півфінали, а згодом фінали. Лише переможці опиняться на світовій першості.

Долею жереба першим суперником нашої збірної стала Швеція. Очне протистояння між командами відбудеться 26 березня.

Якщо ж підопічні Реброва пройдуть до фінальної стадії плей-оф, то вирішальний матч буде 31 березня. В ньому "синьо-жовті" зіграють проти переможця пари Польща – Албанія. В обох випадках Україна буде господарем.

До слова. Загалом у 2025 році збірна України провела 10 поєдинків. У них вона здобула п'ять перемог при чотирьох поразках та одній нічиїй. Баланс голів негативний – 17:20 (дані Transfermarkt).

Зазначимо, що після останньої перемоги над ісландцями Ребров у своєму інстаграмі звернувся до українських воїнів. Він подякував їм за службу та захист.

"Дякую усім людям, які зараз боронять нашу державу загалом і кожного з нас зокрема. Це люди на яких тримається все. Люди, завдяки яким ми можемо грати та перемагати. Завдяки яким можемо жити. Я завжди пам’ятаю завдяки кому ми є. Завжди говорю про це перед командою", – написав тренер.

Як Україна виступила у відборі на ЧС-2026?