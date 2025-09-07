Російські терористи продовжують цілеспрямовано знищувати цивільну інфраструктуру України. Від дронової атаки по Одесі у ніч на 7 вересня зазнав пошкоджень місцевий Палац спорту, пише 24 Канал з посиланням на Думская.

Як росіяни пошкодили одеський Палац спорту?

Внаслідок вибухів повилітали вікна та двері у спортивній споруді. Суттєво постраждали приміщення на першому поверху Палацу спорту.

Від вибухової хвилі також вибито вікна у сусідньому житловому будинку. Для ліквідації наслідків атаки залучені всі служби міста.

Пошкодження одеського Палацу спорту / фото Думская

Зазначимо, що це не перша атака Росії по одеському Палацу спорту. У березні 2024 року внаслідок ракетного удару терористів в будівлі частково обвалилася стеля та було зруйновано понад 1200 квадратних метрів скління.

Які змагання проводяться в одеському Палаці спорту?

Одеський Палац спорту був побудований у грудні 1975 року.

Під час його діяльності було проведено понад 700 великих спортивних заходів.

На території Палацу розташовані тренажерний зал, зали фітнесу, аеробіки, зал східних єдиноборств, альпінізму, йоги.

На ковзанці Палацу спорту тренуються фігуристи та хокеїсти. У сезоні 2023/24 Палац спорту був домашньою ареною для херсонського хокейного клубу Дніпро.

