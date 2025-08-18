Внаслідок нього було зруйновано, зокрема, спортзал Сумського державного університету. На це відреагувала чемпіонка Європи з пляжного волейболу Тетяна Лазаренко, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі спортсменки.

Як прокоментувала знищення спортзалу в СумДУ?

Вона опублікувала фото руйнувань та емоційно звернулася до Дональда Трампа. Волейболістка засудила ганебну поведінку президента США при зустрічі з Володимиром Путіним, пригадавши приниження, якого зазнали американські військові під час цієї події.

Ї***і росіяни знову знищили "військовий" об’єкт у Сумах. Молодець, містере Трамп, у врегулюванні війни в Україні – надсилай ще більше морпіхів США, які стають на коліна перед Путіним. У якому жахливому світі ми живемо,

– написала Лазаренко.



Наслідки російського обстрілу по місту Суми / Фото зі сторіс волейболістки

Довідка. Ракетний удар Росії по Сумах відбувся ввечері 17 серпня. Внаслідок нього також був пошкоджений фасад одного з корпусів навчального закладу.

Нагадаємо, що на початку серпня Тетяна Лазаренко в парі з Мариною Гладун стали першими в історії України чемпіонками Європи з пляжного волейболу. Вони перемогли у фіналі представниць Франції з рахунком 2:1.