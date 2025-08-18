В результате него было разрушено, в частности, спортзал Сумского государственного университета. На это отреагировала чемпионка Европы по пляжному волейболу Татьяна Лазаренко, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети спортсменки.

Как прокомментировала уничтожение спортзала в СумГУ?

Она опубликовала фото разрушений и эмоционально обратилась к Дональду Трампу. Волейболистка осудила позорное поведение президента США при встрече с Владимиром Путиным, вспомнив унижение, которому подверглись американские военные во время этого события.

Ё****е россияне снова уничтожили "военный" объект в Сумах. Молодец, мистер Трамп, в урегулировании войны в Украине – присылай еще больше морпехов США, которые становятся на колени перед Путиным. В каком ужасном мире мы живем,

– написала Лазаренко.



Последствия российского обстрела по городу Сумы / Фото из сторис волейболистки

Справка. Ракетный удар России по Сумах состоялся вечером 17 августа. В результате него также был поврежден фасад одного из корпусов учебного заведения.

Напомним, что в начале августа Татьяна Лазаренко в паре с Мариной Гладун стали первыми в истории Украины чемпионками Европы по пляжному волейболу. Они победили в финале представительниц Франции со счетом 2:1.