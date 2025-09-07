Российские террористы продолжают целенаправленно уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины. От дроновой атаки по Одессе в ночь на 7 сентября получил повреждения местный Дворец спорта, пишет 24 Канал со ссылкой на Думская.

Как россияне повредили одесский Дворец спорта?

В результате взрывов повылетали окна и двери в спортивном сооружении. Существенно пострадали помещения на первом этаже Дворца спорта.

От взрывной волны также выбиты окна в соседнем жилом доме. Для ликвидации последствий атаки привлечены все службы города.

Повреждения одесского Дворца спорта / фото Думская

Отметим, что это не первая атака России по одесскому Дворцу спорта. В марте 2024 года в результате ракетного удара террористов в здании частично обвалился потолок и было разрушено более 1200 квадратных метров остекления.

Какие соревнования проводятся в одесском Дворце спорта?

Одесский Дворец спорта был построен в декабре 1975 года.

Во время его деятельности было проведено более 700 крупных спортивных мероприятий.

На территории Дворца расположены тренажерный зал, зал фитнеса, аэробики, зал восточных единоборств, альпинизма, йоги.

На катке Дворца спорта тренируются фигуристы и хоккеисты. В сезоне 2023/24 Дворец спорта был домашней ареной для херсонского хоккейного клуба Днепр.

