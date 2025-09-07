От взрыва российского дрона на верхних этажах дома, в котором живет семья Георгия Судакова, произошел пожар. Взрывной силой выбило окна и двери в жилом здании, пишет 24 Канал со ссылками на телеграмм-канал игрока Бенфики.

Как от российских дронов пострадал дом Судакова?

Полузащитник сборной Украины опубликовал видео, на которых видны последствия российской атаки. Георгий прокомментировал нападение террористов.

"Й****и орки, прилет в наш дом..

Орки будут говорить, что в моем доме хранят военную технику", – написал Судаков.

Видео с разрушениями дома Судакова

Отметим, что Георгий Судаков сейчас находится в лагере сборной Украины и готовится к матчу отбора на ЧМ-2026 против Азербайджана. В этом доме новоиспеченный футболист Бенфики жил вместе с женой Елизаветой и дочерью Миланой.

Что известно о российской атаке 7 сентября?