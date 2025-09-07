От взрыва российского дрона на верхних этажах дома, в котором живет семья Георгия Судакова, произошел пожар. Взрывной силой выбило окна и двери в жилом здании, пишет 24 Канал со ссылками на телеграмм-канал игрока Бенфики.
Как от российских дронов пострадал дом Судакова?
Полузащитник сборной Украины опубликовал видео, на которых видны последствия российской атаки. Георгий прокомментировал нападение террористов.
"Й****и орки, прилет в наш дом..
Орки будут говорить, что в моем доме хранят военную технику", – написал Судаков.
Видео с разрушениями дома Судакова
Отметим, что Георгий Судаков сейчас находится в лагере сборной Украины и готовится к матчу отбора на ЧМ-2026 против Азербайджана. В этом доме новоиспеченный футболист Бенфики жил вместе с женой Елизаветой и дочерью Миланой.
Что известно о российской атаке 7 сентября?
- В ночь на 7 сентября под массированной атакой России находились Киев, Днепр, Кременчуг, Одесса, Харьков, Запорожье, Кривой Рог и другие населенные пункты Украины.
- Российские террористы запустили более 800 дронов различных типов и 13 ракет.
- В Киеве в результате попадания произошло возгорание здания Кабмина.
- В Святошинском районе столицы Украины оккупанты убили мать и ее 3-месячного сына.