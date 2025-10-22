У стартовому складі гостей вийшов Ілля Забарний, який провалив гру – "привіз" два пенальті та був вилучений ще в першому таймі. За такий виступ українець після фінального свистка отримав чимало жорсткої критики, інформує 24 Канал.

Що написали про гру Забарного проти Баєра?

Зокрема, французький портал Le Parisien відзначив, що помилки киянина виявилися фатальними. Йому пощастило, що команда феєрила в атаці та здобула розгромну перемогу, але це привід серйозно задуматися.

"Виходячи разом із Вілліаном Пачо в обороні, Забарний припустився низки помилок, іноді через невдачу. Проблеми почалися після 20-ї хвилини, коли український футболіст заробив пенальті після програшу дуелі Клаудіо Ечеверрі. Однак Іллі пощастило, суперник не забив пенальті. 23-річний захисник пішов до роздягальні на 37-й хвилині, збивши Крістіана Кофане посеред штрафного майданчика... і заробивши ще один пенальті.

Цього разу Баєр скористався нагодою та зрівняв рахунок завдяки Алейшу Гарсії (38-ма хвилина). Ці помилки були фатальними, Забарному треба задуматися. Щоправда, на щастя для захисника, його партнери здобули упевнену перемогу – 7:2", – йдеться у звіті.

Вболівальники ж були більш радикальними. У соцмережі X вони не підбирали слів, а деякі навіть почали вимагати продажу захисника збірної України.

"Продаємо Забарного за 35 мільйонів у Ньюкасл і беремо Упамекано".

"Ми граємо набагато краще вдесятьох без Забарного, я просто ридаю. Нехай його посадять на лаву запасних у ЛЧ, а Маркіньос поверне собі місце капітана".

"Це дійсно очевидно, що Забарний виконував саботажну місію"

"Забарний на початку цього сезону грає катастрофічно, занадто повільно, завжди запізнюється, не вміє передбачати. Йому дійсно потрібно критично поглянути на себе".

Статистичний портал WhoScored оцінив виступ Ілля у 5,0 балів. Це найнижча оцінка серед гравців ПСЖ, а загалом гіршу отримав тільки воротар Баєра.



Оцінки за матч Баєр – ПСЖ / Скриншот із сайту WhoScored

Зазначимо, що у стартових трьох турах Ліги чемпіонів ПСЖ здобув усі перемоги з загальним рахунком 13:3. Завдяки таким результатам чинний переможець цього турніру очолює турнірну таблицю.

Що відомо про виступи Забарного за ПСЖ?