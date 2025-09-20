Уже известен весь перечень номинантов, претендующих на награду. Также внимание футбольных фанов привлекает сама награда: ее вес, из чего сделан и сколько вообще стоит награда, пишет 24 Канал.
Сколько весит и стоит "Золотой мяч"?
Многие считают, что сама награда сделана из золота. Однако это далеко не так. В основном золотой мяч изготовлен из сплава меди и цинка, который придает награде такого блеска.
В среднем вес такой награды составляет семь килограммов. Для изготовления такого золотого мяча нужно потратить около шесть месяцев и 100 часов.
Если же награда "Золотой мяч" не является золотой, сколько же она тогда стоит? Себестоимость ЗМ составляет 3 тысячи евро.
К слову. В прошлом году победителем "Золотого мяча-2024" стал испанский опорник английского Манчестер Сити Родри.
Кто претендует на "Золотой мяч-2025"?
За заветную награду борются 30 футболистов. Больше всего здесь представительством победителя Лиги чемпионов-2024/2025 французского ПСЖ – 8 игроков.
Номинанты на "Золотой мяч-2025": Нуну Мендеш, Ашраф Хакими, Жоау Невеш, Фабиан Руис, Витинья, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Дезире Дуэ (все – ПСЖ), Алексис Макалистер, Мохаммед Салах, Вирджил ван Дейк, Флориан Вирц (все – Ливерпуль), Педри, Рафинья, Ламин Ямаль, Роберт Левандовский (все – Барселона), Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (все – Реал), Виктор Йокерес, Деклан Райс (оба – Арсенал), Гарри Кейн, Майкл Олисе (оба – Бавария), Дензел Дюмфрис, Лаутаро Мартинес (оба – Интер), Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд), Джанлуиджи Доннарумма, Эрлинг Холанд (оба – Манчестер Сити), Коул Палмер (Челси) и Скотт Мактоминей (Наполи).
- Рекордсменом по количеству наград является аргентинец Лионель Месси.
- Всего "Золотой мяч" получали 46 игроков.
- Издание Goal.com сообщало, что фаворитом на победу является вингер ПСЖ Усман Дембеле.
Напомним, что украинцы трижды торжествовали в борьбе за "Золотой мяч": Олег Блохин (1975), Игорь Беланов (1986) и Андрей Шевечнко (2004). В конце мая все трое легенд лично посреди Львова презентовали свои награды.