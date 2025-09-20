Уже известен весь перечень номинантов, претендующих на награду. Также внимание футбольных фанов привлекает сама награда: ее вес, из чего сделан и сколько вообще стоит награда, пишет 24 Канал.

Сколько весит и стоит "Золотой мяч"?

Многие считают, что сама награда сделана из золота. Однако это далеко не так. В основном золотой мяч изготовлен из сплава меди и цинка, который придает награде такого блеска.

В среднем вес такой награды составляет семь килограммов. Для изготовления такого золотого мяча нужно потратить около шесть месяцев и 100 часов.

Если же награда "Золотой мяч" не является золотой, сколько же она тогда стоит? Себестоимость ЗМ составляет 3 тысячи евро.

К слову. В прошлом году победителем "Золотого мяча-2024" стал испанский опорник английского Манчестер Сити Родри.

Кто претендует на "Золотой мяч-2025"?

За заветную награду борются 30 футболистов. Больше всего здесь представительством победителя Лиги чемпионов-2024/2025 французского ПСЖ – 8 игроков.

Номинанты на "Золотой мяч-2025": Нуну Мендеш, Ашраф Хакими, Жоау Невеш, Фабиан Руис, Витинья, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Дезире Дуэ (все – ПСЖ), Алексис Макалистер, Мохаммед Салах, Вирджил ван Дейк, Флориан Вирц (все – Ливерпуль), Педри, Рафинья, Ламин Ямаль, Роберт Левандовский (все – Барселона), Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (все – Реал), Виктор Йокерес, Деклан Райс (оба – Арсенал), Гарри Кейн, Майкл Олисе (оба – Бавария), Дензел Дюмфрис, Лаутаро Мартинес (оба – Интер), Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд), Джанлуиджи Доннарумма, Эрлинг Холанд (оба – Манчестер Сити), Коул Палмер (Челси) и Скотт Мактоминей (Наполи).

Рекордсменом по количеству наград является аргентинец Лионель Месси.

Всего "Золотой мяч" получали 46 игроков.

Издание Goal.com сообщало, что фаворитом на победу является вингер ПСЖ Усман Дембеле.

Напомним, что украинцы трижды торжествовали в борьбе за "Золотой мяч": Олег Блохин (1975), Игорь Беланов (1986) и Андрей Шевечнко (2004). В конце мая все трое легенд лично посреди Львова презентовали свои награды.