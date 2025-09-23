Награду 28-летнему французу вручил легендарный бразилец Роналдиньо. Усман Дембеле выдал классный сезон и приятно удивил своей победной речью, сообщает 24 Канал.
Стоит узнать "Золотой мяч-2025": обладатели трофеев во всех номинациях
Как Дембеле заплакал после победы на церемонии "Золотого мяча"?
Французский вингер опередил в голосовании Витиньо и Ламина Ямаля, которые были его ближайшими преследователями.
Видео объявления победителя "Золотого мяча-2025"
Во время речи Дембеле не смог сдержать слез. Его слова растрогали не одного человека в зале театра Шатле.
Видео эмоций Дембеле
В финале ведущие пригласили на сцену маму Усмана.
Интересно, что легендарный Луиш Фигу в комментарии AS назвал свою тройку фаворитов. Она полностью совпала с голосованием.
Статистика и что выиграл Усмана Дембеле в сезоне-2024/2025?
- В сезоне-2024/2025 Дембеле провел 53 матча за ПСЖ во всех турнирах, в которых отметился 35 голами и 16 ассистами (данные Transfermarkt).
- В предыдущем сезоне Усман стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
- Также был признан лучшим игроком сезона Лиги 1.