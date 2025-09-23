Награду 28-летнему французу вручил легендарный бразилец Роналдиньо. Усман Дембеле выдал классный сезон и приятно удивил своей победной речью, сообщает 24 Канал.

Как Дембеле заплакал после победы на церемонии "Золотого мяча"?

Французский вингер опередил в голосовании Витиньо и Ламина Ямаля, которые были его ближайшими преследователями.

Видео объявления победителя "Золотого мяча-2025"

Во время речи Дембеле не смог сдержать слез. Его слова растрогали не одного человека в зале театра Шатле.

Видео эмоций Дембеле

В финале ведущие пригласили на сцену маму Усмана.

Интересно, что легендарный Луиш Фигу в комментарии AS назвал свою тройку фаворитов. Она полностью совпала с голосованием.

Статистика и что выиграл Усмана Дембеле в сезоне-2024/2025?