Болельщики узнали имена всех победителей номинаций. На последок организаторы традиционно оставили номинацию "Золотой мяч", информирует 24 Канал.

К теме "Золотой мяч-2025": онлайн-трансляция церемонии вручения

Кто стал обладателем "Золотого мяча-2025"?

Сразу 30 футболистов были номинированы на награду. Сначала было объявлено 20 игроков, которые не попали в первую десятку лучших по итогам голосования за самую престижную индивидуальную награду.

Отметим, что больше всего номинантов было среди представителей парижского ПСЖ – аж восемь. Также девятым следует добавить голкипера Джанлуиджи Доннарумму, который лишь недавно стал игроком английского Манчестер Сити.

В парижском театре Шатле затаили дыхание перед объявлением победителя "Золотого мяча-2025". В топ-2 вошли Ламин Ямаль и Усман Дембеле. Именно среди этих двух игроков выбирали победителя. Новым обладателем награды стал Усман Дембеле!

К слову. Стоимость "Золотого мяча" составляет около 3 тысяч евро. Хотя для футболистов награда является бесценной.

Среди женщин "Золотой мяч-2025" забрала Айтана Бонмати из каталонской Барселоны.

СМИ называли разных победителей "Золотого мяча-2025"?

Интересно, что накануне официального мероприятия журналист Ромен Колле Годен заявлял, что болельщикам не следует ждать неожиданностей. Представитель СМИ сообщил, что "Золотой мяч" заберет вингер ПСЖ Усман Дембеле.

В то же время Пабло Гиральт похвастался сливом информации о победителе награды. Он опубликовал фото со списком номинантов, где победителем стал вингер Барселоны Ламин Ямаль. На этой фотографии было четко видно, что испанец опередил своих ближайших конкурентов, которыми были двое представителей ПСЖ – Дембеле и Витинья.

Напомним, что в прошлом году победителем "Золотого мяча" сенсационно стал опорник МанСити Родри. Хотя перед церемонией все отдавали награду Винисиусу Жуниору из мадридского Реала.