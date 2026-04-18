Причиною стало поведінка вболівальників: після четвертого голу Баварії на трибунах виникли заворушення – фанати перелізли через паркан і прорвалися до краю поля. Про це повідомили RMC Sport.
Що відомо про сутичку на матчі Баварія – Реал?
Півзахисник мюнхенського клубу Джамал Мусіала під час святкування стрибнув у натовп, і за попередньою інформацією, могли постраждати деякі журналісти.
Поліція повідомила, що внаслідок інциденту постраждали щонайменше четверо людей – двоє жінок та двоє чоловіків.
Дисциплінарний комітет УЄФА поки не озвучив можливі санкції, проте Баварія вже мала кілька попереджень через поведінку фанатів у попередніх матчах. У грудні 2025 року клуб отримав умовне покарання – закриття "Зюдкурве" (трибуна найбільш активних вболівальників Баварії), через неодноразове використання піротехніки, і тепер це покарання може бути активоване.
Залишається невідомим, які саме санкції застосує УЄФА, але однією з можливих міг би стати частковий закритий стадіону, що може вплинути на майбутній півфінальний матч Ліги чемпіонів проти ПСЖ.
Як батько тренера Баварії підтримав клуб після перемоги?
- Баварія впевнено пройшла Реал у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, здобувши перемогу за сумою двох матчів із рахунком 6:4, і вийшла до півфіналу турніру під керівництвом Венсана Компані. Це досягнення зробило Венсана лише 11-м тренером в історії клубу, який вивів команду на таку стадію ЛЧ.
Як повідомляє BILD, особливу увагу привернув батько Венсана, П'єр Компані, депутат бельгійського парламенту. Він привітав сина та команду, прийшовши на засідання з шарфом Баварії, що стало символічним порушенням дрес-коду. П'єр Компані активно підтримує клуб і часто відвідує матчі Баварії, як домашні, так і виїзні.