Анатолий Трубин и Георгий Судаков вышли в стартовом составе Бенфики. Лиссабонский клуб был как будто не в своей тарелке, информирует 24 Канал.

Как закончился матч Челси – Бенфика?

Уже на 18-й минуте Риос помог Челси повести в счете. Автогол от колумбийского полузащитника "орлов". Несколько неплохих передач совершил Судаков. Зато Трубин хоть и спас в нескольких эпизодах, но действиях украинского голкипера было напряжение.

Видео автогола игрока Бенфики

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе на табло хозяев 1:0.

После перерыва Жозе Моуринью не стал делать замен. Судаков получил от португальского специалиста 77 игровых минут. Тогда вместо Георгия в составе Бенфики появился Франьо Иванович.

Судаков, как и вся Бенфика провела один из своих худших матчей в текущем сезоне-2025/2026.

До финального свистка гостям из Португалии так и не удалось хотя бы спастись от поражения, расписав ничью. Минимальная победа Челси 1:0. "Синие" удержали мировую даже, когда в компенсированное к матчу время остались в меньшинстве. Две желтые карточки заработал Жоао Педро, который вышел на поле во втором тайме.

Команда Моуринью потерпела второе поражение подряд в основном розыгрыше ЛЧ-2025/2026. Челси же набрало свои первые три балла. Бенфика свой следующий матч Лиги чемпионов проведет на выезде против другого английского клуба Ньюкасл (21 октября). Зато Челси 22 октября примет нидерландский Аякс.

Какова статистика Судакова и Трубина в этом сезоне Бенфики?