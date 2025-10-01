Анатолій Трубін та Георгій Судаков вийшли у стартовому складі Бенфіки. Лісабонський клуб був наче не у своїй тарілці, інформує 24 Канал.
Як закінчився матч Челсі – Бенфіка?
Вже на 18-й хвилині Ріос допоміг Челсі повести у рахунку. Автогол від колумбійського півзахисника "орлів". Декілька непоганих передач здійснив Судаков. Натомість Трубін хоч і врятував у декількох епізодах, але діях українського голкіпера була напруга.
Відео автогола гравця Бенфіки
На перерву команди пішли за мінімальної переваги на табло господарів 1:0.
По перерві Жозе Моурінью не став робити замін. Судаков отримав від португальського спеціаліста 77 ігрових хвилин. Тоді замість Георгія у складі Бенфіки з'явився Франьо Іванович.
Судаков, як і вся Бенфіка провела один зі своїх найгірших матчів у поточному сезоні-2025/2026.
До фінального свистка гостям із Португалії так і не вдалось бодай врятуватись від поразки, розписавши нічию. Мінімальна перемога Челсі 1:0. "Сині" втримали мирову навіть, коли у компенсований до матчу час залишились у меншості. Дві жовті картки заробив Жоао Педро, який вийшов на поле у другому таймі.
Команда Моурінью зазнала другої поразки поспіль в основному розіграші ЛЧ-2025/2026. Челсі ж набрало свої перші три бали. Бенфіка свій наступний матч Ліги чемпіонів проведе на виїзді проти іншого англійського клубу Ньюкасл (21 жовтня). Натомість Челсі 22 жовтня прийме нідерландський Аякс.
Якою є статистика Судакова та Трубіна у цьому сезоні Бенфіки?
- Для Трубіна ця гра стала 12-ю у поточному сезоні за "орлів". Анатолій пропустив від Челсі сьомий гол. Також український голкіпер відстояв 7 ігор на нуль.
- Судаков провів свій 5-й матч за Бенфіку, у яких він забив два голи та відзначився асистом. Ці два свої м'ячі українець присвятив новонародженій донечці.
- Сумарно Георгій провів за свою нову команду 363 ігрові хвилини та є наразі точно стабільним гравцем основи "орлів". Трубін же відіграв 1080 хвилин на футбольному полі у цьому сезоні (дані Transfermarkt).