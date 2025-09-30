Підсумковий рахунок матчу 0:5 на користь мадридського Реала. Хоча перша половина зустрічі закінчилась мінімальною звитягою "вершкових", пише 24 Канал.

Дивіться також 18-річний український воротар ефектно відбив пенальті у матчі за Реал

Як Куртуа віддав гольову передачу у матчі проти Кайрата?

На 52-й хвилині Мбаппе оформив дубль у воротах Кайрату. Цікаво, що Кілін забив свій другий гол із асисту голкіпера Тібо Куртуа, який далеко вибив зі свого штрафного майданчику на частину поля суперника. Француз легко подвоїв перевагу "Королівського клубу" 0:2.

Відео другого голу Реала із асистом Куртуа

До фінального свистка Мбаппе забив ще втретє. Також голами у Казахстані відзначились Камавінга та Діас, які вийшли із лави запасних.

Тібо Куртуа не лише віддав результативну передачу, а ще й зберіг свої володіння "на замку". Конкурент Андрія Луніна на голкіперській позиції у Реалі оформив свій 4-й "сухий" матч. Загалом провів у поточному сезоні-2025/2026 9 ігор, у яких пропустив 9 голів (дані Transfermarkt).

До слова. Приїзд Реала спричини справжнє божевілля у Казахстані.

Як перед матчем повідомляло видання sports.kz, що чимала кількість іноземних журналістів була шокована умовами на стадіоні, де відбулась гра.

Наразі Реал очолює загальну таблицю Ліги чемпіонів-2025/2026. Щоправда, у цей час відбувається ціла гора інших матчів 2-го раунду турніру. У наступному турі ЛЧ команда Хабі Алонсо зіграє вдома проти туринського Ювентуса (22 жовтня).