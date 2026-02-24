Команди грали між собою ще в останньому турі етапу ліги. Тоді Бенфіка виграла з рахунком 4:2, завдяки чому вона кваліфікувалась у плей-оф, повідомляє сайт УЄФА.
За що покарали Бенфіку?
Проте вже в 1/16 фіналу жереб знову звів ці команди в Лізі чемпіонів. Гра в Лісабоні запам'яталась не тільки мінімальною перемогою мадридців, а ще й гучнмм скандалом за участі Вінісіуса.
Бразилець спровокував конфлікт із гравцями "орлів" своїм провокативним святкуванням голу. Після цього футболіст Реала поскаржився судді на расизм з боку Джанлуки Престіанні.
За словами Вінісіуса, гравець Бенфіки назвав його "мавпою". Зрештою УЄФА вирішив дискваліфікувати аргентинця на матч-відповідь Ліги чемпіонів. При цьому Джанлуку не було звинувачено у расизмі.
Європейський футбольний союз застосував бан "до з'ясування обставин". Очікувано, що це обурило представників португальського клубу. Бенфіка взяла гравця із собою в Мадрид на матч-відповідь.
Крім того, "орли" оскаржили рішення УЄФА, подавши апеляцію на дискваліфікацію. Сам Престіанні заперечує звинувачення у расизмі. Наразі ведеться розслідування.
В разі доведення вини аргентинця він отримає 10-матчевий бан на єврокубкові матчі. До слова, за інформацією A Bola, свій протест висловв і тренер Бенфіки Жозе Моурінью.
Португалець відмовився брати участь у передматчевій пресконференції. Замість нього із журналістами поспілкується його асистент Жоау Тральяу. Матч Реал – Бенфіка пройде 25 лютого, початок – о 22:00 за київським часом.
Як Трубін та Судаков виступають за Бенфіку?
- Трубін став гравцем Бенфіки ще у січні 2023 року. Португальці тоді заплатили за воротаря Шахтарю близько 10 мільйонів євро.
- Окрім цього, "гірники" отримають ще близько 40% прибутку від наступного перепродажу Анатолія. Трубін одразу ж став основним в команді з Лісабону.
- Особливо успішним є поточний сезон для Анатолія – 22 матчі на "нуль" з 49-ти. Крім того, у матчі основної стадії ЛЧ проти Реала Тубін відзначився вирішальним голом для Бенфіки.
- Судаков же став гравцем "орлів" влітку 2025 року. Георгій також зазвичай є гравцем основи, але періодично Моурінью може залишати його на заміні.
- У 32-х іграх хавбек оформив по 4 голи та асисти. При цьому Бенфіка ще не програвала в чемпіонаті Португалії, але йде лише на треті сходинці.