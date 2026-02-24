Команды играли между собой еще в последнем туре этапа лиги. Тогда Бенфика выиграла со счетом 4:2, благодаря чему она квалифицировалась в плей-офф, сообщает сайт УЕФА.
За что наказали Бенфику?
Однако уже в 1/16 финала жребий снова свел эти команды в Лиге чемпионов. Игра в Лиссабоне запомнилась не только минимальной победой мадридцев, но и громким скандалом с участием Винисиуса.
Бразилец спровоцировал конфликт с игроками "орлов" своим провокационным празднованием гола. После этого футболист Реала пожаловался судье на расизм со стороны Джанлуки Престианни.
По словам Винисиуса, игрок Бенфики назвал его "обезьяной". В итоге УЕФА решил дисквалифицировать аргентинца на ответный матч Лиги чемпионов. При этом Джанлука не был обвинен в расизме.
Европейский футбольный союз применил бан "до выяснения обстоятельств". Ожидаемо, что это возмутило представителей португальского клуба. Бенфика взяла игрока с собой в Мадрид на ответный матч.
Кроме того, "орлы" обжаловали решение УЕФА, подав апелляцию на дисквалификацию. Сам Престианни отрицает обвинения в расизме. Сейчас ведется расследование.
В случае доказательства вины аргентинца он получит 10-матчевый бан на еврокубковые матчи. К слову, по информации A Bola, свой протест выразил и тренер Бенфики Жозе Моуринью.
Португалец отказался участвовать в предматчевой пресс-конференции. Вместо него с журналистами пообщается его ассистент Жоау Тральяу. Матч Реал – Бенфика пройдет 25 февраля, начало – в 22:00 по киевскому времени.
Как Трубин и Судаков выступают за Бенфику?
- Трубин стал игроком Бенфики еще в январе 2023 года. Португальцы тогда заплатили за вратаря Шахтеру около 10 миллионов евро.
- Кроме этого, "горняки" получат еще около 40% прибыли от следующей перепродажи Анатолия. Трубин сразу же стал основным в команде из Лиссабона.
- Особенно успешным является текущий сезон для Анатолия – 22 матча на "ноль" из 49-ти. Кроме того, в матче основной стадии ЛЧ против Реала Тубин отметился решающим голом для Бенфики.
- Судаков же стал игроком "орлов" летом 2025 года. Георгий также обычно является игроком основы, но периодически Моуринью может оставлять его на замене.
- В 32-х играх хавбек оформил по 4 гола и ассиста. При этом Бенфика еще не проигрывала в чемпионате Португалии, но идет лишь на третьей строчке.