Безумовно, центральною парою цього раунду стало протистояння Бенфіки та Реала. Ці команди перетинались менше місяця тому в останньому турі основної стадії, повідомляє 24 Канал.

До теми Трубін приніс Бенфіці мільйони своїм голом в Лізі чемпіонів: скільки заробили португальці

Як Трубін став мемом для Реала?

Тоді португальці виграли з рахунком 4:2, що дозволило їм застрибнути у зону плей-оф. Вирішальний гол у зустрічі забив український воротар Анатолій Трубін.

Зрештою жереб знову звів ці команди разом, тому увага до екскіпера Шахтаря була особливою. Трубін очікувано вийшов зі старту, тоді як Георгій Судаков опинився на лаві запасних (як і Андрій Лунін з боку Реала).

Мадридці очікувано володіли ініціативою та насідали на ворота Трубіна. Українець був на висоті, здійснивши аж шість сейвів за гру. При цьому сама Бенфіка також не забувала про атаки.

Але вони були куди менш гострими. У Реала ж найбільш активними були Вінісіус та Мбаппе і саме вони організували єдиний гол у зустрічі. Француз запустив Жуніора у карний майданчик господарів.

Що зробив Вінісіус проти Бенфіки?

Бразилець шикарним ударом вразив "дев'ятку" воріт Трубіна. Правда, після цього Вінісіус спровокував скандал на полі, коли почав демонстративно танцювати біля кутового прапорця перед фанатами португальців.

Гравці Бенфіки вступили у перепалку із нападником, а той після сутички поскаржився арбітру на расистські образи. У підсумку Вінісіус хотів бойкотувати продовження матчу. У підсумку після 10-хвилинної паузи гра була поновлена.

Емоції ж досягли піку, коли тренера Бенфіки Жозе Моурінью вилучили з тренерської зони за неспортивну поведінку. Зрештою матч завершився мінімальною перемогою Реала (0:1)

Трубін отримав найвищу серед гравців Бенфіки оцінку від Sofascore (7,6). Судаков же вийшов на 74-й хвилині та запам'ятався хіба що жовтою карткою. Оцінка Георгія – 6,4. Матч-відповідь відбудеться 25 лютого в Мадриді.

Як Трубін та Судаков виступають за Бенфіку?