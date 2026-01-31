Португальцям треба було обігрувати мадридців в останньому турі. При цьому "орлам" треба було вигравати у два м'ячі, щоб випередити Марсель та застрибнути у зону плей-оф, повідомляє 24 Канал.
Скільки отримала Бенфіка?
Бенфіка вела в рахунку 3:2, чого було недостатньо для проходу далі. Але на 90+8 хвилині Трубін вдало підключився до стандарту у воріт Реала та забив головою у ворота Куртуа.
Саме цей м'яч зробив рахунок 4:2 та дозволив Бенфіці піднятися у топ-24. Зрештою гол Трубіна приніс португальському клубу солідну суму призових.
По-перше, Бенфіка отримала на 275 тисяч євро більше завдяки підйому з 25 на 24 місце. Ще 1 мільйон євро "орли" отримають за вихід у плей-оф Ліги чемпіонів.
Додатково до цього, лісабонці тримають близько 1,4 мільйона євро від продажу квитків як мінімум на один матч плей-оф. Таким чином, гол Трубіна дозволив Бенфіці додатково заробити орієнтовно 2,6 мільйона євро.
До слова, на першій стадії плей-оф португальці знову отримали в суперники мадридський Реал. Якщо Бенфіка пройде мадридців, то в 1/8 фіналу вийде на Спортинг або Манчестер Сіті.
Як Трубін виступає за Бенфіку?
Українець приєднався до лісабонського клубу у січні 2023 року. Бенфіка заплатила за кіпера Шахтарю близько 10 мільйонів євро.
Крім того, "гірники" отримають ще близько 40% прибутку від наступного перепродажу Анатолія. Трубін одразу ж став основним в команді з Лісабону.
За цей час він відіграв 132 матчів за Бенфіку, в яки оформив 55 кліншитів. Також Анатолій має у своєму активі 26 матчів за збірну України.
Особливо успішним є поточний сезон для Анатолія – 17 матчів за "нуль" з 33-х. Правда, його команда йде лише третьою в чемпіонаті Португалії.