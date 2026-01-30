Це дозволило "орлам" кваліфікуватися до плей-оф Ліги чемпіонів. Цікаво, що після матчу з'явились несподівані чутки щодо наставника Бенфіки Жозе Моурінью, повідомляє РБ Спорт.

До теми Фанат розбив телевізор ногою після гола Трубіна у ворота Реала

Чи піде Моурінью з Бенфіки?

Контракт тренера з лісабонцями розрахований до 2027 року. Проте вже влітку Моурінью готовий буде залишити клуб заради більш амбітної мети.

Футбольний агент Паулу Барбоза розповів, що в послугах Жозе зацікавлений мадридський Реал. Клуб поставив кандидатуру Моурінью в пріоритет після його перемоги над мадридцями із Бенфікою.

Зараз знову активізувалися чутки про призначення Жозе в Реал. Вважаю, такий сценарій цілком реальним. У Бенфіці португалець затримається лише на один сезон. Зараз проводяться переговори з приводу його запрошення в Мадрид. Поки він не готовий дати остаточну відповідь, але влітку існує велика ймовірність переходу,

– зазначив Барбоза.

Хто очолить Реал?

У свою чергу інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що не Моурінью є головним фаворитом для Реала на посаду наступного тренера. За його інформацією, мадридці зацікавлені у запрошення Унаї Емері або Юргена Клоппа.

До слова. Жозе Моурінью вже очолював мадридський Реал з 2010 по 2013 роки. Португальцю вдалось виграти із "бланкос" по одному трофею в Ла Лізі, а також Кубку і Суперкубку Іспанії.

Нагадаємо, що на початку січня Хабі Алонсо залишив Реал після всього лише півроку роботи із клубом. Нині командою керує Альваро Арбелоа, у якого контракт до завершення поточного сезону.

Наразі "бланкос" посідають друге місце в Ла Лізі, відстаючи від Барселони лише на один бал. У Лізі чемпіонів клуб посів 9 місце у турнірній таблиці та змушений буде грати в 1/16 фіналу.

Як Трубін став героєм Бенфіки?