Это позволило "орлам" квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов. Интересно, что после матча появились неожиданные слухи о наставнике Бенфики Жозе Моуринью, сообщает РБ Спорт.

Уйдет ли Моуринью из Бенфики?

Контракт тренера с лиссабонцами рассчитан до 2027 года. Однако уже летом Моуринью готов будет покинуть клуб ради более амбициозной цели.

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, что в услугах Жозе заинтересован мадридский Реал. Клуб поставил кандидатуру Моуринью в приоритет после его победы над мадридцами с Бенфикой.

Сейчас снова активизировались слухи о назначении Жозе в Реал. Считаю, такой сценарий вполне реальным. В Бенфике португалец задержится лишь на один сезон. Сейчас проводятся переговоры по поводу его приглашения в Мадрид. Пока он не готов дать окончательный ответ, но летом существует большая вероятность перехода,

– отметил Барбоза.

Кто возглавит Реал?

В свою очередь инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что не Моуринью является главным фаворитом для Реала на должность следующего тренера. По его информации, мадридцы заинтересованы в приглашении Унаи Эмери или Юргена Клоппа.

К слову. Жозе Моуринью уже возглавлял мадридский Реал с 2010 по 2013 годы. Португальцу удалось выиграть с "бланкос" по одному трофею в Ла Лиге, а также Кубке и Суперкубке Испании.

Напомним, что в начале января Хаби Алонсо покинул Реал после всего лишь полгода работы с клубом. Сейчас командой руководит Альваро Арбелоа, у которого контракт до завершения текущего сезона.

Сейчас "бланкос" занимают второе место в Ла Лиге, отставая от Барселоны лишь на один балл. В Лиге чемпионов клуб занял 9 место в турнирной таблице и вынужден будет играть в 1/16 финала.

