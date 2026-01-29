Этот мяч стал самым важным среди вратарей в этом турнире и всего седьмым за всю историю. 24 Канал вспоминает, кто еще из голкиперов отмечался взятием ворот.

К теме Сумасшедший момент, – Трубин прокомментировал свой эпохальный гол в ворота Реала в ЛЧ

Кто из вратарей ранее забивал в ЛЧ?

До этого голы в Лиге чемпионов забивали только четыре вратаря. Трое из них делали это по одному разу, а лучшим бомбардиром является немец Ханс-Йорг Бутт.

Он имеет три мяча в активе, но все они были с пенальти. Интересно, что он забил их в ворота одного клуба, однако сам делал это за три разные команды.

Бутт открыл счет своим голам в Лиге чемпионов в сезоне-2000/2001. Тогда он выступал за Гамбург и уже в первом матче группового раунда немец отметился забитым мячом.

Его команда уступала дома Ювентусу 2:3 и на 72-й минуте хозяева заработали право на пробитие пенальти. Вратарь взял на себя ответственность и не промахнулся, переиграв в очной дуэли легендарного Эдвина ван дер Сара.

Первый гол вратаря в истории ЛЧ: смотрите видео

Свой следующий гол в Лиге чемпионов немец забил уже в следующей кампании. Он сменил клубную прописку и выступал за леверкузенский Байер.

За "аптекарей" он также забил на групповом этапе в матче против Ювентуса. Это произошло на 24-й минуте, но на воротах был уже другой легендарный голкипер – Джанлуиджи Буффон.

Гол Бутта за Байер в ворота Ювентуса: смотрите видео

А свой последний гол в Лиге чемпионов Бутт забил через семь лет. Тогда он уже выступал за мюнхенскую Баварию.

Невероятно, но снова от результативного удара немецкого голкипера пострадала "старая синьора". Он сравнял счет в поединке группового этапа ЛЧ-2009/2010 года, который закончился выездной победой Баварии 1:4.

Третий гол Бутта в ворота Ювентуса: смотрите видео

Следующим вратарем, который забивал в Лиге чемпионов, стал Синан Болат. Турок – первый голкипер, который забил с игры в турнире.

Этот исторический момент произошел в розыгрыше ЛЧ-2009/2010 в матче Стандарт – АЗ Алкмар. Тот поединок шел к выездной победе гостей, однако в компенсированное время хозяева заработали штрафной, который стал результативным.

На стандарт подключился Болат, который успешно сыграл на втором этаже и ударом головой спас команду от домашнего поражения.

Как Болат забил в ворота АЗ: смотрите видео

А в следующем сезоне зрители стали свидетелями еще одного вратарского гола. Его автором стал Винсент Эньеама.

Сделал это нигерийский голкипер в сезоне-2010/2011. Винсент забил в матче группового раунда Хапоэль Тель-Авив – Лион.

На 79-й минуте хозяева заработали право на пробитие пенальти. Эньеама в очной дуэли переиграл будущего чемпиона мира Уго Льориса, разведя мяч и француза по разным углам ворот.

Пенальти от Эньеама: смотрите видео

А 19 сентября 2023 года в Лиге чемпионов был забит второй гол вратарем не с пенальти. В этот день римское Лацио принимало мадридское Атлетико в групповом раунде.

Поединок шел к минимальной выездной победе "матрасников", но в компенсированное время хозяева пошли в последний штурм и в штрафную площадку прибежал итальянский голкипер Иван Проведель. Он откликнулся на передачу Луиса Альберто и головой в упор расстрелял владения испанского клуба.

Гол Проведеля: смотрите видео

А уже в январе 2026 года к этой компании присоединился украинец Анатолий Трубин. Он вывел свою команду в 1/16 финала Лиги чемпионов, забив гол на 90+8 минуте.

Гол Трубина в ворота Реала: смотрите видео

К слову. У плей-офф Бенфика снова может сыграть с Реалом. Жеребьевка состоится 30 января.

Напомним, что это был 252-й матч для украинца на взрослом уровне. Ранее он не отмечался голами (данные Transfermarkt).