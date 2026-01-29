В этом противостоянии интрига держалась до последней секунды. Ведь на кону стояла путевка в раунд плей-офф, информирует 24 Канал.

Что произошло в конце матча Бенфика – Реал?

Все поединки этого тура начинались в одно время. Однако в игре "орлов" и "сливочных" было добавлено больше всего компенсированного времени.

На последних минутах все складывалось так, что решалась судьба сразу четырех команд. Бенфика побеждала 3:2 и этот результат выводил Марсель в 1/16 финала, а португальская команда вылетала из турнира.

Если бы Реал сравнял счет, то он выходил бы напрямую в 1/8 финала, а Манчестер Сити пришлось бы играть в 1/16 финала. Еще один гол "орлов" выводил их в плей-офф и оставлял за бортом "провансальцев".

Поэтому за этой игрой следили фанаты всех этих команд. Среди них был и болельщик Марселя, который очень переживал за своих любимцев.

Он стал свидетелем гола Анатолия Трубина, который забил на 90+8 минуте, придя в чужую штрафную площадь. Это означало вылет французов из турнира.

Увидев это взятие ворот, у фаната сдали нервы. Он был разгневан и ногой разбил свой телевизор сразу после забитого мяча в исполнении украинского голкипера.

Фанат разбил телевизор после гола Трубина: смотрите видео

К слову. Этот гол стал лишь седьмым для голкиперов в истории Лиги чемпионов. До этого только два вратаря забивали в самом престижном европейском турнире не с пенальти.

Отметим, что в 1/16 финала Лиги чемпионов Бенфика снова может сыграть против Реала – альтернативным вариантом является миланский Интер. Жеребьевка состоится 30 января.

Что известно о карьере Трубина в Бенфике?