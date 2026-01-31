Португальцам надо было обыгрывать мадридцев в последнем туре. При этом "орлам" надо было выигрывать в два мяча, чтобы опередить Марсель и запрыгнуть в зону плей-офф, сообщает 24 Канал.

Сколько получила Бенфика?

Бенфика вела в счете 3:2, чего было недостаточно для прохода дальше. Но на 90+8 минуте Трубин удачно подключился к стандарту у ворот Реала и забил головой в ворота Куртуа.

Именно этот мяч сделал счет 4:2 и позволил Бенфике подняться в топ-24. В конце концов гол Трубина принес португальскому клубу солидную сумму призовых.

Во-первых, Бенфика получила на 275 тысяч евро больше благодаря подъему с 25 на 24 место. Еще 1 миллион евро "орлы" получат за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Дополнительно к этому, лиссабонцы держат около 1,4 миллиона евро от продажи билетов как минимум на один матч плей-офф. Таким образом, гол Трубина позволил Бенфике дополнительно заработать ориентировочно 2,6 миллиона евро.

К слову, на первой стадии плей-офф португальцы снова получили в соперники мадридский Реал. Если Бенфика пройдет мадридцев, то в 1/8 финала выйдет на Спортинг или Манчестер Сити.

Как Трубин выступает за Бенфику?